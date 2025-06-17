幼兒工作紙｜免費學前教材 掌握邏輯理解 訓練說話組織力(5至6歲)

幼教工作紙｜免費工作紙｜5至6歲是幼童邁向小學前的關鍵階段，他們會在這段時間建立多種能力。家長可以多陪孩子做一些輕鬆又好玩的教材，透過認知、大小肌肉的練習，加強他們的專注力、理解力以及解難能力。以下會持續更新適合5-6歲幼兒的學前教材，家長可以透過連結下載免費教材！



幼童在5至6歲的時期，腦部處於高速發展期，加上語言刺激與日常的接觸增多，令他們的認知和表達能力都突飛猛進。認知方面，他們能開始對日曆、時間有認識、能學習看時鐘、讀出不少常見字詞，以及能說出多種顏色名稱和日常物件形狀。

語言方面，他們能簡單描述四個季節，能描述圖畫，語言的文法和結構也大致與成人相近。家長多與孩子做練習，可以促進他們的認知能力，為升小面試打好基礎！

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【5-6歲認知發展教材（下載連結稍後開放）】

教材1：認識形狀 Learning About Shapes（海報）

教材2：認識形狀 Learning About Shapes（字卡）

教材3：認識水果 Learning About Fruits（海報）

教材4：認識水果 Learning About Fruits（字卡）

教材5：認識時間3：認識時鐘

教材6：認識時間4：整點時鐘配對

教材7：詞語比較2：選出同類的詞語

【5-6歲語言發展教材（下載連結稍後開放）】

教材1：認識節日 Learning About Festivals (海報)

教材2：認識節日1：中秋節

教材3：認識節日2：聖誕節

教材4：認識節日3：農曆新年

教材5：認識季節和天氣 Learning About Seasons And Weather（海報）

教材6：認識季節：四季物件配對

教材7：認識天氣1：天氣與用品配對

教材8：認識天氣2：選出正確天氣