保鮮紙｜2種質料或釋塑化劑！堅守「使用3原則」食物太油太酸別用

隨着大眾對食品安全的意識提升，日常生活中常見的保鮮紙安全性也成為焦點。市面上常見的保鮮紙有多種材質，每種材質在特定使用情況下可能釋放有害物質，若不當使用恐會對健康造成威脅。因此，大家應該謹慎選擇適合的保鮮紙材質，並了解正確的使用方式。



來自台灣的營養師蔡正亮在Facebook「蔡正亮營養師專欄教室」分享，他堅決表示，「只要是保鮮紙包過的食物，一律不吃」。他指出，許多保鮮紙含有塑化劑，這些物質在不當使用下可能釋放出有害成分。蔡正亮特別提到，市面上常見的保鮮紙材質可以分為四種：PVC、PVDC、PE和PMP。

其中，PVC（聚氯乙烯）是最常見且便宜的材質，因為它容易撕開且附着力高，因此廣泛應用於餐廳和小吃店。然而，PVC材質含有氯，並且添加的塑化劑較多，這使其在高溫下容易釋放有害物質，甚至在燃燒後會釋放出毒性極強的化學物質「戴奧辛」。台灣自2023年7月起已禁止使用含PVC的包裝材質，但仍有2023年7月前製造的PVC保鮮紙在市面上流通，這意味着外食族群仍有機會接觸到這些有害物質。

另一種材質，PVDC（聚偏二氯乙烯），與PVC類似，也包含塑化劑。相較之下，PE（聚乙烯）和PMP（聚甲基戊烯）則被認為相對安全，適合用於冷藏或微波加熱的食物。

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蔡正亮強調，無論使用何種材質的保鮮紙，都應遵循「三度」原則來減少潛在的危險：

・溫度：避免保鮮紙與高於80度的熱食接觸

・酸度：避免與含有番茄醬、醋等酸性調味料的食物接觸，這些酸性物質可能導致塑膠單體分解

・油脂程度：避免將保鮮紙與過油的食物一同包裝，以減少塑膠單體的溶解



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