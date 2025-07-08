鹹麵包熱量或比甜的更高！一見菠蘿、奶油「這7款」還是少吃為妙
撰文：TVBS新聞網
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市面上販售的麵包種類、口味繁多，適合當作一餐主食，或解嘴饞的小點心，每次經過麵包店撲鼻香味，總會忍不住進去買單。對此，台灣營養師李婉萍表示，其實有些麵包看似健康卻熱量很高，鹹的甚至比甜的可怕！
李婉萍過去曾透過Facebook分析，鹹的麵包竟熱量爆高，主要分為3區：
△紅燈區（熱量450卡以上）
・海苔肉鬆麵包（110g）：472大卡
・奶酥麵包（115g）：466大卡
・羅宋麵包（114g）：456大卡
△黃燈級（熱量介於300～400大卡）
・朱古力麵包（103g）：409大卡
・菠蘿麵包（104g）：405大卡
・蔥花麵包（100g）：367大卡
△綠燈區（300卡以下）
・牛奶麵包（62g）：215大卡
・原味貝果（90g）：290大卡
・牛角包（65g）：237大卡
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至於麵包選擇的小秘訣，李婉萍進一步說明，首先要避開關鍵字，包括：
．奶酥
．菠蘿
．奶油
．煙肉
．千層
．撻
．批
其次，應選擇無餡且無抹醬的麵包；最後，建議選擇比較硬、有嚼勁的麵包。李婉萍說，「地雷關鍵字」的麵包，油和糖量偏高，低糖、低油量的麵包通常表皮較脆，咬下去柔軟有韌性，如法國麵包或餐包等，都是低熱量好選擇。
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