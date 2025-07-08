鹹麵包熱量或比甜的更高！一見菠蘿、奶油「這7款」還是少吃為妙

市面上販售的麵包種類、口味繁多，適合當作一餐主食，或解嘴饞的小點心，每次經過麵包店撲鼻香味，總會忍不住進去買單。對此，台灣營養師李婉萍表示，其實有些麵包看似健康卻熱量很高，鹹的甚至比甜的可怕！



李婉萍過去曾透過Facebook分析，鹹的麵包竟熱量爆高，主要分為3區：

△紅燈區（熱量450卡以上）

・海苔肉鬆麵包（110g）：472大卡

・奶酥麵包（115g）：466大卡

・羅宋麵包（114g）：456大卡



△黃燈級（熱量介於300～400大卡）

・朱古力麵包（103g）：409大卡

・菠蘿麵包（104g）：405大卡

・蔥花麵包（100g）：367大卡



△綠燈區（300卡以下）

・牛奶麵包（62g）：215大卡

・原味貝果（90g）：290大卡

・牛角包（65g）：237大卡



相關文章：白麵包、乳酪不再是健康食品？5招戒白麵包 全麥麵包也分真假

+ 14

至於麵包選擇的小秘訣，李婉萍進一步說明，首先要避開關鍵字，包括：

．奶酥

．菠蘿

．奶油

．煙肉

．千層

．撻

．批



其次，應選擇無餡且無抹醬的麵包；最後，建議選擇比較硬、有嚼勁的麵包。李婉萍說，「地雷關鍵字」的麵包，油和糖量偏高，低糖、低油量的麵包通常表皮較脆，咬下去柔軟有韌性，如法國麵包或餐包等，都是低熱量好選擇。

【延伸閱讀，更多兒童健康飲食建議】



脂肪非萬惡識食有益孩子發育 牛油果香蕉10種食物富含健康脂肪

+ 26

提防4種「偽健康食品」！梳打餅熱量高「這飲品」含糖量多過可樂

+ 13

延伸閱讀：

隨便吃早餐..晚餐吃得像國王...研究:「這一餐」提早進食..可消耗兩倍熱量...

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】