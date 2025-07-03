牛角包、乳酪配麥片為何「不適合當早餐」？「一原因」吃完更易餓
撰文：TVBS新聞網
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很多人的早餐都喜歡吃麵包，或是以牛奶麥片、乳酪來替代，但是不是常常吃完去還是覺得肚子餓，沒有飽足感？其實這和你的胃口大小無關，而是「食物」問題，專家就說，飽足感的關鍵是「纖維、蛋白質」。
英國媒體曾發表一篇來自悉尼大學的研究，他們讓受試者分別吃了十多種不同食物，每份固定240大卡，結果發現，像是馬鈴薯、魚、柳橙等食物，最可以讓他們維持較長時間的飽足感，至於牛角包、蛋糕、甜甜圈等，則是較難讓人感到滿足。
由此可知，影響飽足感的關鍵，就在於食物的成分，像是馬鈴薯、魚，都富含較高的蛋白質、水分和纖維，但牛角包和蛋糕則是高糖、高脂肪，熱量也偏高，反倒會造成你血糖波動、過量攝取。
對此專家就提到，不只牛角包，「甜味麥片、低脂乳酪」也同樣會讓人沒有飽足感，這原因就是蛋白質含量太少，去脂後添加人工甜味劑，雖然刺激食慾，但對身體仍然造成負擔。另外，像是「白麵條搭配罐裝番茄醬」以及「粉狀或罐裝濃湯」，同樣是不會有飽足感，因為纖維和蛋白質含量低，還是液體、高油高鹽，應儘量避免。
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