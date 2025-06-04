網購兒童拖鞋「小心有毒」！部份增塑劑超標365倍　藏性早熟風險

家長網購小孩涼、拖鞋時，要特別注意了！中國環保公益組織日前公佈調查，5電商平台銷售前10的PVC兒童拖鞋，抽檢的50雙中有25雙鄰苯二甲酸酯超標，平均超標達365倍，其恐增加孩童性早熟及氣喘風險。



根據內地媒體《閃電新聞》報道，近期正值兒童涼鞋的購買高峰期，市面上水晶鞋、洞洞鞋等塑膠製鞋款琳瑯滿目，備受家長及孩童喜愛，不過看似漂亮可愛、穿着方便背後，卻藏有潛在的健康隱患。

網購內地的兒童拖鞋雖較便宜，但原來也有着一定健康風險：



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報道指出，深圳市零廢棄環保公益發展事業中心日前，在5個電商平台上，分別對於銷量前10名的商品進行抽檢，結果顯示，抽檢的50雙PVC（聚氯乙烯）材質的兒童拖鞋當中，有25雙鄰苯二甲酸酯超標，整體超標率為50％，平均超標倍數達365倍，最高超標的更達509倍，其中超標496倍的產品，銷量甚至高達100萬件。

鄰苯二甲酸酯為一種被廣泛使用的廉價增塑劑，超標使用恐會增加孩童性早熟、注意力缺失、過動症，以及罹患哮喘、過敏相關症狀等風險，嚴重影響孩童健康。世界衛生組織也將其列為「2B類致癌物」，在人體內會干擾內分泌組織，導致男性精子數量減少，出現活動能力低下的問題，干擾男性生殖道正常發育，甚至增加女性罹患乳腺癌的機率等。

目前，美國、歐盟已針對這種物質建立規範，台灣也將鄰苯二甲酸二辛酯列為第一類毒性化學物質，並禁用於製造3歲以下兒童玩具及化粧品當中。

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