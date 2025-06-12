抽濕機｜濕度設定在50%至60%最理想？感覺舒適外還有「一大優點」

隨着春夏交替、濕氣明顯升高，不少家庭的抽濕機也進入長時間運轉模式。面對即將來臨的梅雨季，不少人擔心開着抽濕機，人又待在室內，會不會太乾燥等等。對此家電達人指出，大部分抽濕機都可以人機在一空間，建議濕度設定在50%至60%的濕度區間，這是人體最舒適的濕度範圍，不過建議應該每個兩到三小時開窗換氣。



家電達人486先生指出，目前市售家用抽濕機多屬於冷凝式設計，其運作原理是將空氣中的水氣凝結成水，並不會對人體產生危害。在正常使用情況下，抽濕機可以與人在同一空間使用，無需過度擔心健康疑慮。

不少人擔心長時間開機會導致空氣過於乾燥，甚至影響皮膚與呼吸系統。對此，486先生建議，抽濕機可設定在50%至60%的濕度區間，這是人體最舒適的濕度範圍，既可有效抑制黴菌與塵蟎滋生，也能避免過乾帶來的不適。

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486先生補充，使用抽濕機時建議將門窗關閉，以防外部濕氣持續流入導致抽濕效率下降並增加耗電量。不過，在密閉空間中長時間使用時，仍應每隔兩至三小時適度開窗換氣，以維持良好的空氣品質。此外，善用抽濕機的定時功能、外出時記得關機，也有助於達到節能目的。

486先生提醒，抽濕機應盡量使用單一插座，避免與其他家電共用延長線，以降低過載風險。機體擺放位置亦須與牆面、窗簾保持至少50厘米距離。濾網則應定期清潔，避免灰塵堆積影響進風量與機體運轉效率，造成機器過熱引發危險。

486先生表示，抽濕機已成為現代家庭對抗濕氣的重要家電，只要掌握正確使用方式，就能兼顧舒適、健康與節能。從選擇適合的機型，到建立良好的使用習慣，「人機同室」不僅安全，更是打造乾爽居家生活的關鍵。

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