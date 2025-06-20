夏至24節氣｜氣溫攀升宜運動養生及調整飲食 附2款消暑祛濕食療

撰文：林荺晞
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夏至，這個最早確立的節氣，承載著悠久的歷史。古人利用土圭測量日影，發現這一天的日影最短，於是將其命名為「夏至」。在這一天，陽光如火如荼，白晝的光輝達到了極致，夜晚則悄然縮短，陽光幾乎直射北回歸線，使北半球的日子格外漫長。
本文作者：博愛醫院冷浩瀚中醫師

「夏日炎炎，長夏漫漫」，恰如其分地描繪出夏至之日陽光最為強烈，白晝最為悠長的景象。在清代以前，夏至曾是全國放假的日子，而在宋代，官員們更是享有三天的假期。《遼史·禮志》中提到：「婦女進彩扇，以粉脂囊相贈遺」，婦女們用彩扇來驅散酷暑，香囊則用以防蚊消臭，抵禦炎熱的夏季。儘管夏至是白晝最長、太陽高度最直的日子，卻並非一年中最熱的時刻。隨著夏至的到來，氣溫將持續攀升，約在二三十天後，才會迎來真正的火熱。

心情調養：保持心境平和

夏至之時，需特別注意情志調攝，保持神清氣和，避免怒火。正如《素問·四氣調神大論》提到：「使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外，此夏氣之應，養長之道也」。夏日炎炎，易使人心火熾盛，心浮氣躁；這時我們應保持身心的愉悅，對周遭事物充滿好奇，培養樂觀外向的性格，促進氣機的通暢。

嵇康在《養生論》中指出：「更宜調息靜心，常如冰雪在心」。在炎熱的夏季，可以調整呼吸，運用氣功平靜心神，心中默念冰雪的清涼，便能抵抗外界的高溫。

預防中暑：切忌貪涼飲冷

夏季的炎熱容易損耗元氣，因此需特別注意避暑，避免因過度流汗而中暑。中暑的症狀包括頭暈、胸悶、心悸、口渴、噁心，甚至昏迷。在安排戶外活動及體育鍛煉時，應避開最烈的陽光，並加強防護。切忌貪圖涼快，過度依賴空調，以免損害人體的陽氣；腠理開泄，汗液外泄，亦容易受到風寒濕邪的侵襲。

運動養生：宜選清晨或傍晚

夏季運動的最佳時機是清晨或傍晚，這時氣候較為涼爽。運動場地宜選擇在河湖水邊、公園庭院等通風良好的地方，讓身心都能舒適愉悅。如果條件允許，還可多到森林或海濱地區散步、氣功導引等。運動要適量為度，應多補充水分，建議飲用淡鹽水或綠豆湯，切忌過飲冰水或冷水沐浴，以免損傷陽氣，寒濕內生。

飲食調攝：苦咸清心，消暑解渴

在飲食方面，《金匱要略》中有「夏不食辛」的說法。辛味屬心，夏至之時心火當令，若過食辛辣，則易使心火過旺，導致口瘡、咽痛、煩躁、小便赤、失眠等問題；此時可多吃苦味食物，如苦瓜、苦丁茶等。苦能入心，但清降心火。此外，夏至時可多食用西瓜、綠豆湯、烏梅小豆湯等，以解渴消暑，清熱利濕。或可多食咸味以滋腎水，水能制火，預防心火過盛。

夏至食療推介 助消暑祛濕

蓮子百合冬瓜湯
材料：百合 10克、蓮子去心 10克、綠豆 10克、淮山 10克、薏米 10克、冬瓜 1枚、豬肉 200克
功效：清心消暑，健脾祛濕

做法：
1.百合、綠豆用清水浸泡1小時，待軟化後沖洗乾淨。
2.將冬瓜切成小塊備用。
3.豬肉在滾水焯水30秒，撈起備用。
4.鍋中加入1000毫升水，將所有食材放入鍋中。
5.煮沸後轉小火煮30分鐘，放鹽調味即可。

荷葉烏梅山楂茶
材料：鮮荷葉 5克、烏梅 1枚、山楂 1枚
功效：解暑消滯，生津止渴

做法：
1.將材料加入500毫升熱水。
2.浸泡10分鐘即可飲用。

各人體質不同，如對食療有任何疑問，可先諮詢註冊中醫師意見。

博愛醫院 冷浩瀚中醫師
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