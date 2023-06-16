夏至24節氣｜天氣炎熱易影響消化和出現腹瀉問題 附補脾止瀉食療

夏至是北半球全年白晝最長、黑夜最短的一天，意味著炎熱季節的開始。在這天之後，北半球的白晝會逐漸變短，氣溫會持續升高，愈趨炎熱。傳統文化認為「夏至一陰生」，夏至是一年間陰陽轉化的重要節氣，此時萬物繁盛，陽氣外發達到極點，夏至後開始轉為收斂、潛降，陰氣開始生發。所以，夏至除了固護陽氣，更要注意養陰，讓陰陽二氣能順利交接。

本文作者：註冊中醫師陳倩如



夏至氣溫升高，加上戶外活動增加，容易汗出太過，氣隨汗脫，陽氣過度外洩。中醫認為「汗為心之液」，大量出汗會損傷心氣，加重疲勞。夏至期間運動須注意補充水份，以防出汗過多而脫水。運動後可以服用「生脈飲」，用人參、麥冬、五味子煮水當茶飲用，有效補充因過汗而耗損的津液。

天氣炎熱易影響消化、出現腹瀉、腹痛等問題

夏至天氣炎熱，陽盛於外，容易產生暑氣，增加體內的濕熱，影響消化功能，出現腹瀉、腹痛等問題。身體濕氣重會影響睡眠，加上夏天屬火，此時心火亦旺，自然更難入睡。心火偏盛，陰分容易受損，除了失眠，亦可能出現口乾、喉嚨痛、牙痛、便秘等症狀。針對心火盛的情況，以下推介一款適合夏至的食療，有清心安神、養陰生津的功效。

蓮子百合麥冬茶 （一人份量）

功效：蓮子有益腎固精、補脾止瀉、養心等功效，而蓮子芯略帶苦味，有清心火作用，特別適合熬夜、脾氣差人士。百合可以養陰潤肺，清心安神。麥冬有益胃生津、清心除煩的功效。

材料：

蓮子 5克 、百合 5克 、麥冬 5克

做法：蓮子不用去芯，材料洗淨，加入500毫升清水，煲滾後轉文火煲15分鐘，即可飲用。

註冊中醫師陳倩如

相關閱讀：夏至24節氣│中醫教媽媽自製2款適合夏天常備家中飲品 消暑降溫

以下介紹2款簡單易製的飲品，適合夏天常備家中飲用：

+ 4

相關閱讀：夏至24節氣｜中醫教製2款飲品安神消暑 改生活習慣有利增高

睇適合「夏至」生活習慣:

+ 4

即睇2款適合「夏至」飲品食譜: