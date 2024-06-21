夏至24節氣｜注意腸胃病避病從口入 附3款消暑食療助清熱解暑
夏至是一年二十四節氣中的第十個節氣，今年夏至的日子為6月21日。「至」為極至的意思，指陽氣生發達到極點，故稱為「夏至」。這天，北半球白晝時間達到全年最長，中午太陽高度達到全年最高。夏至過後，北半球白晝逐漸減短，直至冬至為止。故中醫有「夏至一陰生」的說法，蘊涵陽極陰生的意思。
本文作者：博愛醫院黃俊亮中醫師
【氣候特點】
《黃帝內經》有云：「夏三月，此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實。」指盛夏到來，烈日炎炎之餘，亦見雨露充沛，動物朝氣勃勃，植物繁密茂盛。陣雨多屬驟來驟去，範圍不廣，但雨量頗大。香港平均溫度約攝氏28度以上，但仍未算一年中最熱的節氣。
【養生妙法】
中醫認為「天人相應」，人與自然界屬於同一個整體，若順應節氣來保健養生，對健康百利而無一害，以下會從起居作息及飲食習慣方面簡述具體方法：
1. 起居作息
2. 晚卧早起
3. 夏季作息，可以晚些入睡，早些起床，順應自然界陽盛陰衰的變化。
4. 合理安排勞動或鍛練
5. 夏天暑熱，易傷氣津，烈日當空之時，避免戶外工作，以免汗泄太過，容易中暑。
6. 勿貪涼喜冷：夏日炎炎，人體毛孔開泄，更易受風受涼，空調溫度與室外溫差不宜過大，風扇亦不應直吹，免患「冷氣病」。
7. 飲食習慣
注意飲食衛生
夏天環境有利細菌或病毒滋生，保存不當的食物容易腐敗變質，進食後會誘發腸胃炎。而且夏季濕氣重，妨礙脾胃消化功能，飲食稍有不慎，會比其他季節更容易出現腸胃病。故此更應特別注意預防腸道疾病，避免病從口入。
多吃蔬果
夏至後氣溫升高，出汗量增，胃口欠佳，故此飲食要以清泄暑熱，增加食欲同時補充水份為目標。宜多吃蔬菜及水果，既可消暑又能補充流失的水份。要注意，瓜果雖可消暑生津，但都要適可而止，避免過量，冰冷水果反倒容易損傷脾胃。
消暑食療
夏至可多喝一些消暑祛濕的湯水，例如冬瓜、葛根、蓮葉、牛大力、赤小豆、扁豆等，都是夏天常用的材料，有助清熱解暑，以下則介紹一份湯水食譜：
【清補涼湯】
材料：生、熟薏米、淮山各30克；蓮子、沙參、玉竹、乾百合各15克；瘦肉500克
功效：健脾益氣，清熱利濕
做法：
1. 所有材料洗淨
2. 生熟薏米、蓮子及淮山先用清水浸30分鐘；瘦肉切件汆水
3. 所有材料連水放入煲中，加足夠水煲滾後轉用慢火煲1.5小時，下鹽調味即可
註：各人體質不同，上述食療建議食用前諮詢註冊中醫師
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