放棄催谷子女會後悔？3位家長分享心聲　有人花10年才與孩子和解

孩子的成長中，有比成績更重要的事情！



在深圳養娃，就像是一場漫長的戰役，一路打怪升級唯恐落人一步。

無論是為了緩解生存壓力，還是想讓孩子博個好未來，雞娃（催谷孩子），內捲，唯成績論似乎成為深圳親子家庭的宿命。

然而隨着「爛尾娃」一詞的流行，即全家人花費無數的時間，精力和金錢去託舉孩子成長，最終卻難以換取相應的回報，孩子畢業後沒有功成名就，而是做着一份月薪人民幣3000元的普通工作，雞娃投入產出不成正比的結論成為家長新的焦慮點。

加上人工智能，學歷貶值，經濟下行等多重因素的影響，一些深圳家長慢慢醒悟過來，決心選擇放棄雞娃，採取「尊重、理解、放養」的教育模式。

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1. 深圳普通家庭不雞娃 接受孩子子的平庸

我覺得雞不雞娃其實主要是父母性格決定的。2015年，女兒還在肚子裏的時候，就和丈夫商量好以後不許雞娃，不求大富大貴，能在這個社會獨立生存就可以了。

小學三年級之前，執行的還算可以，無論外界和身邊家人朋友傳輸怎樣的觀點看法，我們都盡力維持不雞娃的大方針，還好女兒沒有因此長歪，成績在班上算是中等。

雖說深圳雞娃成風，但是在低年齡幼兒階段其實沒那麼誇張，小朋友每天玩耍的時候還是很多的，到了快小升初這些關鍵階段，小孩，家長，學校三方的壓力陡增，雞娃也變得越來越常見。

我們小區很多和我女兒同齡的小夥伴陸續開始忙着補課，周末也是上課外興趣班，考慮到女兒需要玩伴，在尊重她的意願下，我們也走上了周末上課的道路。

剛開始嘗試了十多個興趣班，至今能堅持下來的只有書法、游泳和滾軸溜冰，一年下來不過兩三萬，和別人比起來十分省心了，等上初中了，再考慮是否補文化課，儘量讓女兒的童年快樂一點。

但小孩玩心重，撒嬌鬧着不想去學了，我就向她類比，媽媽也不想上班，但每天還是堅持去，是為了甚麼。

也不管她能不能完全理解，只要她意識到我的堅決，明白這是件無法逃避的事情就行。

我和丈夫都是小鎮做題家，從很偏遠的地方一步步走到深圳這座城市工作定居，多少還是有點唯學歷論，但學歷貶值也是事實，以前我是我們家族裏第一個大學生，現在比我小的弟弟妹妹基本都上了本科，有的是985名校，有的讀研深造，過年問起他們畢業後的打算，都自嘲能找到工作就不錯了。

這個時候身為家長，就會意識到學習的意義突然就消失了，教育內捲到最後沒有一個贏家，雞娃或許可以短暫提高成績，但未來的路終究要孩子自己走，家長能做的只有陪伴。

相比於我的佛系，丈夫有時會動搖，一動搖就會「折磨」我和女兒，半夜不睡批評我沒有責任心，恨不得立刻把女兒拉起來學習，沒過兩天又自己慢慢想通了，其實就是典型的「躺又躺不平，捲又捲不動」。

其實我很能理解現在大部分雞娃的深圳家長，自己吃過的苦，不想再讓孩子吃第二遍，即使會被孩子埋怨，也心甘情願花大筆的錢帶着孩子奔波各種補習班，主動走入雞娃的內捲循環中。

身邊還有一些家長朋友，是自己吃到了學歷紅利，所以想把自己的經驗傳遞給孩子，期許孩子走向一條穩定的，低風險的成功之路。

以我自己為例，我早已接受了自己就是個普通人，接受孩子的學習資質平平，加上我家就是個普通的雙職工家庭，年收入不過二三十萬，平時上班加班也多，就算想雞也沒有那個條件。

可能有人會覺得我們不雞娃是為自己的懶惰和自私找藉口，覺得我們眼光淺，不懂教育規劃的重要性，但我問心無愧，我家現在和以後只有女兒一個，該給的東西都給了她，等到我和丈夫百年終老，遺產也只會是她一個人的。

至於女兒長大後會不會怪我們，當初沒有多督促她學習，如果她真的變成這樣一個不感恩的人，當初我就不會生下她。

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2. 放棄雞娃後 我終於和孩子和解了

從跟隨大流雞娃到放棄雞娃，我花了快10年時間才明白雞娃這件事真的要看運氣。

有的娃天分高，且耐雞甚至主動雞，只要家長不拖後腿，基本不操心未來發展，深圳最好的那一批中學隨便上，不幸的是，我家孩子就屬於無論怎麼雞都沒有多大長進的類型。

我當初是高齡產婦，生得很辛苦，加上是個兒子，全家都報以厚望，身邊很多朋友都比我生的早，平時聊天多了，對於深圳競爭激烈的的教育環境有了比較多的了解。

作為一個全職寶媽，每天都要從其他寶媽口中接收各種訊息的轟炸，自然對孩子教育的重視和焦慮也與日俱增。

其實從孩子出生後，奶粉，尿不濕，玩具，遊玩各種加起來每年的花銷就不少，到了選幼兒園的時候，為了讓孩子在起跑線就快人一步，咬牙上車了南山一所口碑不錯的雙語私立幼兒園，兩年讀下來，學費餐費就花了近30萬。

大家都聽過一個說法，在深圳中考的競爭程度比高考難得多，特別是中考分流，意味着一半的孩子都上不了高中，應該沒有家長能接受自己小孩連高中都上不了，而雞娃這件事只要開始了就很難停下來。

我們作為家長其實比小孩很累，想要放棄，又心有不甘，遇上孩子不配合的時候，脾氣也越來越暴躁，每年體檢都會發現身體又多了幾個結節。

那幾年，陪伴孩子奔波各種興趣班補習班，有時真的覺得自己比老師還嘔心瀝血，但孩子卻不再和我親近了，以前還會和我講學校發生的趣事，之後越來越不愛說話，晚上做題做到崩潰時只會默默流淚……

孩子最後只是被福田一所普通的私立初中錄取，多年付出沒有得到回報，說不氣憤是假的，但初中階段牛娃更多，擔心他跟不上進度，我只能給他報更多的補習班。

五六萬的課程費用，眼都不不眨一下，那時周圍也沒人會提出異議，反而會誇你是愛孩子的好家長，大家互相鼓勵讚美，我也沉浸在這種付出型母親的感動中。

直到初二下半年，老師突然給我發消息說兒子身體出現莫名抽動，躺在地上乾嘔，整個人狀態很不對，送去醫院才知道兒子因為學習壓力大已經有了焦慮軀體化的症狀，同時還被確診為輕度抑鬱。

想到自己為了卷面上的幾個分數，差點把孩子搞到抑鬱崩潰的地步，心裏就後悔得不得了。

在醫生的建議下，我也了解了很多關於抑鬱厭學的訊息，為了幫助孩子調整身體狀態，直接休學了幾個月，直到孩子慢慢恢復自信才回到課堂。

從那以後，我就退出各種雞娃群和補習課程，將更多時間放在了親子相處上，每周末雷打不動去戶外一整天，可能是爬山，也可能是逛公園，放風箏。補習班也基本換成了運動之類的興趣班，重要的是多尊重他自己的意願，不額外給予更多的壓力。

放棄雞娃後，其實我自己的狀態也好了很多，不再有那麼多糾結和焦慮，一切順其自然。

更何況，雙減之後教培漲價速度比工資還快，不用把大把錢扔在培訓班裏，整個家庭的經濟壓力也減輕了。

前段時間，孩子告訴我考試有一門沒上90分，這次我沒有像以前那樣暴跳如雷，而是和他一起分析分數得失的原因，考試的分數證明不了甚麼，他永遠都是我們一家人的驕傲。

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3. 新一代深圳家長：雞娃不如雞自己

我家兩個小孩一個7歲，9歲，或許這是很多深圳家長開始雞娃的起點，然而作為一個高學歷碩士來說，我其實並不贊成雞娃。

之所以不太贊成雞娃，因為我就是90年代家長雞娃的失敗案例。我來自廣東的經商家庭，家裏算是小有資產，靠着家長的一路猛雞，成功拿到了985高校碩士的學歷。

在別人的眼裏，我是天資聰穎的學霸，但我自己對自己的評價其實很低，對於這些溢美之詞總是有一種強烈的不配得感，後來我了解到一個詞叫做冒牌者綜合徵。

具體症狀表現為害怕失敗，常常否定自己，為人處事畏畏縮縮，我覺得我就是這樣。

研究生畢業後在老家國企找了份普通的工作，因為不擅長人際交往，工作上也沒有多大成就，對於這份外界嚮往的鐵飯碗工作很快產生了厭倦之感。

從老家來到深圳後，我主動嘗試了很多行業的工作，徹底將簡歷搞「花」了，但是我並不後悔。

我印象最深刻的一份工作，是在某個孤獨症公益機構上班，認識了一群孤獨症特教老師。在這裏成績分數是沒有意義的，如何鍛鍊孩子的實踐能力，社交能力，激發大腦的思維潛能，甚至學會吃飯，洗手，以後獨立生活，才是教育最重要的一部分。

可能從這裏開始，我對於普世流行的教育觀念產生了不一樣的想法，結婚之後隨着家裏兩個孩子降生，我成為了全職奶爸，對於這個新身份相當適應。

現在再回過頭總結自己三十多年的人生經歷，也就一句話：名校畢業，但一事無成。

作為一個現成案例，對於兩個孩子的教育，我基本採取自然放養狀態，主要是保護他們的天賦和探索心。

但放養並不意味着甚麼都不管，比如閲讀習慣的養成，幼兒園之前就每天陪他們看點圖畫書，鍛鍊坐在書桌上久坐的耐心，英語啟蒙就從簡單的英語歌開始，慢慢看點動畫片……

至於學習輔導甚麼的，我一般不會太執着於分數，說白了，小學階段考90分、100分根本沒那麼重要，只要智力沒問題，大家小孩以後的水平都差不多。

小時候我最討厭父母的一句話就是，「整天就知道玩，怎麼不和xx多學習，你看xx多努力」，即使我的成績並不差。

所以上小學之後，還是儘量讓他們感受到學習的快樂，而不是競爭，壓力這些東西。

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而且深圳這邊教育也算一直走在全國前列，真正的一些好學校對於學生的要求也不僅僅是分數，而是考察他們的綜合素質。

之前我參觀過南科大，他們採用的就是書院制，學生還能自己選課，社團活動硬核又有趣，所以以前的填鴨式教育其實已經不那麼適應時代了。

不排除一些小孩會主動雞自己，大部分家庭雞娃反映的都是家長的焦慮，對孩子抱有過高的期待和掌控欲，養個孩子就跟投資理財產品似的。

有些家長表面上說孩子健康成長就行，背地裏一頓猛雞。但我對兩個孩子是真的沒有要求和慾念，人活這一世，總要好好體驗這個世界，學會如何做人，了解世界的奧秘，保持對生活的熱愛，養成穩定的精神內核，才是支撐他們度過這一生的底氣。

之前有聽過一句話，一個孩子未來能達到甚麼成就，其實是由家庭決定的。

國內應試教育的篩選模式存在肯定是有一定道理的，但如果他長大後愛上了撿垃圾，只要他高興我也能接受，或者確實不適應應試教育的壓力，考不上好的大學，我們也會讓他去香港或者國外留學試試。

我家是典型的「女強男弱」家庭模式，妻子在深圳一家知名企業上班，是家裏的主要經濟來源，對於孩子的教育她很少參與。

倒不是全盤信任我，而是她堅信雞娃不如雞自己，趁着年輕多搞事業多攢錢，以後我們養老孩子少操心，孩子遇到麻煩後也有錢幫他們兜底。

身邊認識一位男性朋友，孩子才剛上小學，自己就去香港讀碩士了，既是為了將來更好地輔導孩子作業，也是為了提高自己的職場競爭力。

而且人家自從開始奮鬥學習，精神面貌是真的不一樣了，考證，考職稱，瘦身鍛鍊身體，雖然不知道對孩子有沒有激勵作用，但至少家庭氛圍積極和諧了不少。

我知道對於很多中年家長來說，雞娃其實更多的是無奈之舉，在職場與家庭的雙重壓力下疲於奔命，在雞娃上面投入過多的時間精力和金錢，內心的焦慮和無助無處訴說。

如果勸他們不雞娃，反而是一種高高在上的傲慢，俗話有一句說的好，人各有命，富貴在天。

人生很多重要命題都沒有標準答案，而每個家庭都在用自己的方式尋找答案。

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