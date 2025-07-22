大暑節氣｜中醫解釋忌冷食原因脾胃虛弱者慎食　推介2款糖水消暑

夏日熱辣辣，香港近日氣溫更加可以高達30度或以上，與其等待「心靜自然涼」，倒不如左手一杯凍檸茶，右手一杯雪糕，然後坐進冷氣房涼快一會實際。如果在中醫角度而言上述的事情一件都不可以做，可能真的難以渡過炎炎夏日。究竟在中醫的眼中，為什麼「凍嘢」會傷身？



陰涼食物傷脾胃 脾胃虛弱者更要慎食

在中醫典籍《傷寒論》中提到，「五月之時，陽氣在表，胃中虛冷，以陽氣內微，不能勝冷，故欲著複衣」。

夏季由於陽氣向外散，外浮於體表，人體裡面反而處於一個陽氣相對上不足的狀態，尤見於脾胃之中。脾胃有賴於陽氣，方可以將我們平日的飲食運化，將其變成我們可以使用的「精微」，營養周身。

炎炎夏日，脾胃陽氣反而稍遜，若果我們仍然進食大量陰涼之品，「凍嘢」就會將脾胃的陽氣進一步折扣損，最終將其「冰封」，令其進入虛寒的狀態之中。及後人就會因脾胃虛寒，不能運化食物，繼而出現「飽飽滯滯」的感覺，甚者更可形成腹痛，腹瀉的情況。

所以「凍嘢」並非不能吃，重點為「適量」。若果真的需要喝冰鎮的飲料，則小口慢飲為佳，要為脾胃的陽氣留幾分「情面」；而平素脾胃虛弱容易腹瀉者更應多加留意，盡量少食「凍嘢」。

「凍嘢」並非不能吃，重點為「適量」。（photoAC）

中醫推介2款糖水消暑

既然冷飲不宜多喝，中醫又有什麼解暑妙法？在飲食方面可以嘗試食用常溫及微涼的綠豆沙或烏梅湯。

綠豆性寒，味甘，可以有效地清熱怯暑，避免身體「過熱」；而烏梅湯中有烏梅、山楂、甘草、陳皮，麥芽等物，酸酸甜甜，可以生津止渴，清暑消滯。

只要將烏梅6顆，山楂15克，甘草10克，陳皮15克，麥芽30克，冰糖30-50克(按個人喜好調節）加入約2升沸水中煎煮約1小時便可。在生活習慣方面，則要避免正午暴曬，戶外工作或活動時亦應定時休息，避免中暑。

配合天灸補陽氣 減秋冬患病風險

在《黃帝內經·素問·四氣調神大論》提到「春夏養陽，秋冬養陰」的原則，若果在夏日之際過度飲冷，耗傷陽氣，則可能違背「冬病夏治」的原則。最後在天地皆寒，陰氣盛行，急需陽氣運行體表以抗衡之際方發現陽氣所剩無幾，則更容易感寒，生病，最終得不償失。在同一原則下，亦可嘗試天灸，以藥性溫熱之藥刺激特定穴位，借天地之陽氣補自身之不足，減低秋冬生病的機會。

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