餵人奶餵出乳腺炎？腫脹、含膿痛入心　按摩3穴位+調食調整可紓緩

「餵奶本來就該這麼痛嗎？」對很多新手媽媽來說，當孩子來到世界上，原本以為只要愛就夠，卻沒想到，每天的哺乳時光，不是甜蜜而是折磨。乳房腫脹、疼痛、甚至被寶寶咬破皮，再加上一吸就痛徹心扉，這些讓人崩潰的感受，只有經歷過的人才懂。



對很多新手媽媽來說，最怕就是得乳腺炎 ! 乳房一旦出現腫脹、疼痛，甚至被寶寶咬破皮，真的會讓媽媽無比崩潰啊。

特別是那種「痛到懷疑人生」的程度，不只身體受不了，心裡也滿滿挫敗與無助。究竟為甚麼會得乳腺炎？又該怎麼辦？不妨聽聽台灣初鳴堂中醫診所主診醫生周宗翰醫師告訴你！

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乳腺炎是甚麼？不只是「痛」，還可能發燒、化膿！

乳腺炎常發生在產後幾周，可能因為乳汁排不出來、乳頭破皮細菌感染，造成乳腺組織紅腫發炎。常見症狀包括：

．乳房單側有硬塊，一碰就痛

．皮膚泛紅、摸起來發熱

．嚴重會全身發燒、無力，甚至形成膿瘍

很多媽媽會默默忍耐，但其實拖久了不只痛，更可能讓情況惡化，最後得開刀引流。不只身體，更讓人心理崩潰。

乳腺炎，其實跟「壓力＋吃太補」都有關！

周宗翰就說，乳腺炎在中醫典籍中稱之為「乳癰」，以經絡走向來說，乳頭屬足厥陰肝經、乳房屬足陽明胃經，病因通常和肝氣鬱結、胃熱雍盛有關。產後許多婦女因為身體變化很大，同時睡眠也無法充足，導致心情鬱悶形成肝氣鬱結，若又加上親餵不順利或是擠出排空不暢，就可能會使得乳汁淤積成塊；此外，部分產後婦女可能未注意飲食，吃到比較多高油高脂的食物或是吃得太補，形成胃熱壅盛，乳汁變得較為濃稠也容易形成硬塊導致阻塞。

中醫周宗翰歸納出以下幾點：

肝氣鬱結：產後情緒起伏大，睡不好、累過頭，乳汁也容易淤住。

胃熱壅盛：吃太多發奶食物或補品，乳汁變濃黏、容易堵塞。

排乳不順：沒按時擠奶，或寶寶含乳不正確，乳汁積太久形成硬塊。



媽媽們常常因為想讓奶量足一點，喝黑麥汁、吃花生豬腳、喝補湯，但其實這些「發奶神器」在塞奶時反而會讓情況更糟。

「好痛，但還是得餵」？中醫教你：三穴位急救＋茶飲緩解

穴道按摩，讓乳腺不再卡住

當乳房開始出現小硬塊時，除了輕柔排空乳汁，也可以按壓以下三個穴道來幫助通乳、紓緩不適：

太衝穴（腳背第一、二腳趾骨交接處）

疏肝解鬱，特別適合情緒鬱悶、壓力大的媽媽們。

膻中穴（兩乳之間正中央）

幫助緩解胸悶與乳房脹痛，是「打開乳腺」的重要穴道。

少澤穴（小指指甲根側邊）

可快速緩解乳房脹痛與塞奶初期的不適。

通乳散結茶：三味草本，幫你疏通鬱結

若乳房已有輕微硬塊，也可飲用以下茶飲作為輔助（仍須搭配醫師建議）：

通乳散結茶

材料：蒲公英30g、青皮12g、浙貝母12g

作法：水煎煮後放溫飲用

功效：清熱解毒、消腫通乳

不過需要注意一點：仍然需要哺乳的媽媽不可長期服用，否則可能退奶。

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這些食物先暫停

當乳腺阻塞時，這些「好補但會加重情況」的食物先停一停：

1. 黑麥汁、花生豬腳、豆漿（會讓乳汁更濃）

2. 辛辣油炸食物（加重胃熱）

3. 太補的中藥或燉品（補過頭反而鬱住乳腺）

預防乳腺炎５技巧，心情放鬆很重要

周宗翰繼續解釋，要預防乳癰除了定時排空乳汁以外，還有以下幾點要辦到！

1. 不要穿太緊繃的內衣

2. 哺乳前可先稍微活動肩頸，不僅可放鬆肌肉也能夠緩和情緒

3. 可聆聽輕巧的音樂，有助保持心情的愉悅

4. 親餵前需注意乳房及手部的清潔，同時也要留意寶寶的口腔衛生以及含乳是否正確避免拉扯或啃咬，以防細菌侵入

5. 出現小硬塊時，可先以手擠奶排出前緣乳汁後，再輕輕推按硬塊，採取由外往中心的方向

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：塞奶、發炎、發燒，還得餵？乳腺炎太崩潰！中醫師教你3穴道按摩＋飲食調整，讓媽媽自救不再硬撐】