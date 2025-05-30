加工不代表不健康！冷凍蔬菜、希臘乳酪「5大食品」比原型更優質

現代人生活忙碌，越來越多人關注健康飲食。相信許多人都聽過大部分加工食品可能添加糖、鹽、人工色素等，被認為有害身體健康，但其實有些「輕加工食品」不但不會增加身體負擔，反而能提供更多的營養或健康益處。

究竟有哪些食品稍微加工後，比原型食物更好，以及如何正確挑選健康的輕加工食品，好食課營養師來為你解答：



營養師破解迷思

所謂的輕加工食品是指經過最小限度加工的食品，改善口感或增強營養價值，保留了較多的天然營養成分，有些甚至比未加工的食品更健康。以下是意想不到，輕加工更健康的食品：

以下的輕加工食品，營養價值原來比原型的更好！（按圖了解）



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1. 冷凍蔬菜

台灣「好食課」營養師林世航指出，根據《農業與化學食品》的研究，冷凍蔬菜在採摘後立即冷凍，膳食纖維、維他命E、β-胡蘿蔔素等與新鮮的蔬菜並未有顯著差異，冷凍蔬菜仍然保留着許多營養，甚至比長途運輸的新鮮蔬果更營養。

對於牙口不好的長者而言，冷凍蔬菜因為殺菁與冷凍讓組織質地軟化而更方便咀嚼入口，且冷凍蔬菜和水果方便保存，有助於減少食物浪費。

2. 豆類、保久乳

豆腐和豆漿是大豆製品，經過輕輕加工後保留了植物蛋白和其他營養成分。這些食品富含植物蛋白，有助於提供健康的植物性營養，對素食者或乳糖不耐症患者尤為有益。

台灣「好食課」營養師張宜臻表示，保久乳可替代鮮奶，營養不減，卻能在室溫下存放半年以上，也是方便、經濟的蛋白質和纖維來源。

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3. 希臘乳酪

無糖希臘乳酪是輕加工食品的一個典型例子，它去除了乳清，使其蛋白質含量更高，乳糖含量更低。

希臘乳酪是優質的蛋白質和益生菌來源，有益消化系統，並助於增強免疫力和促進健康腸道。

4. 即食燕麥

即食燕麥是一種輕加工的食品，通常是將燕麥穀物進行蒸煮和壓縮，方便快速食用。這種食品含有大量的可溶性纖維，有助於降低膽固醇、穩定血糖並促進腸道健康。

5. 冷凍魚類

冷凍魚類如三文魚、鱈魚等，甚至是水煮吞拿魚罐頭等魚類，通常保持了豐富的omega-3脂肪酸、蛋白質和其他重要營養成分。相比新鮮魚類，冷凍魚類通常不需要額外的防腐劑，且在保鮮期內保持了較好的營養價值。

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選擇輕加工食品的注意事項

1. 檢查成分表

選擇低鈉、低糖、低脂的產品，避免過多的添加糖、鹽、防腐劑和人工甜味劑。

2. 留意營養標籤

選擇較低熱量、高蛋白、高纖維的選擇，有助於保持健康並控制體重。

3. 關注加工方式

重度加工的食品（如即食麵、速食餐）往往富含不健康的脂肪、鹽分和糖分。

4. 選擇信譽良好的品牌

確保產品的生產過程符合食品安全標準，讓你吃得更安心。

輕加工食品並不一定等同於不健康，相反，當它們能保留原材料的營養價值並避免過多的添加物時，能夠為繁忙的現代人提供一個新選擇，只要聰明挑選，輕加工食品也能成為健康飲食的一部分，搭配均衡飲食，就能提升整體健康。

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