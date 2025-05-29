怎判斷孩子已進入「長高黃金期」？中醫提醒「3方面」要打好基礎

天氣逐漸轉暖，陽氣也開始升發，萬物生機盎然，人體的新陳代謝也隨之活絡起來。利用這樣的節氣特性幫助孩子進行轉骨，往往能達到事半功倍的效果。



在着手轉骨前，家長需先了解孩子是否已經出現「第二性徵」。所謂第二性徵，女生會從乳房發育開始，接着長出陰毛與腋毛，之後來月經；男生則會從睪丸變大、陰莖增長開始，再來是陰毛、腋毛出現，最後出現變聲。

台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容中醫師說明，可藉由這些發育順序來判斷轉骨介入的時機。當女生出現乳房發育或男生睪丸變大時，就可開始考慮進行轉骨調理。

需要特別留意的是，若女生在8歲前、男生在9歲前就出現這些徵兆，便屬於性早熟，這種情況下不可隨意進補，否則反而會讓生長板提早閉合，影響最終身高發展。臨床上也可透過手部骨齡X光來評估骨骼成熟度與生長板閉合情形，以判斷是否超齡或符合當下年齡。一般來說，女生約10-12歲、男生12-14歲，是適合開始轉骨的年齡。

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中醫調理轉骨3方向 健脾、補腎、疏肝缺一不可

吳宛容中醫師指出，從中醫觀點來看，「腎主骨」，腎氣是否充足，與孩子的骨骼成長息息相關。不過單補腎是不夠的，若孩子脾胃虛弱、消化吸收能力差，就算補再多也難以吸收。

此外，學齡階段的孩子面對課業、同儕、家庭等多方壓力，若情緒緊張、睡眠品質不好，也會造成肝氣鬱結，進一步影響發育。這與現代醫學所說的「壓力會抑制生長激素分泌」的概念不謀而合。

因此，中醫調理轉骨，會從「健脾、補腎、疏肝」三個方向着手，缺一不可。

常見用藥如：

健脾：香砂六君子湯、參苓白朮散

補腎：六味地黃丸、八味地黃丸

疏肝：柴胡疏肝湯、加味逍遙散

壯骨補血：可加入杜仲、續斷、骨碎補、當歸、何首烏、雞血藤等藥材強筋補骨、補氣養血



值得注意的是，轉骨藥方並非一種配方能通用所有人，建議由醫師診斷後，依據不同性別與體質進行個人化調整較為合適。

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中藥怎麼吃？針灸或雷射刺激穴位也有幫助

轉骨方的服用也有其原則，一般建議在早上或睡前服用較佳，通常服用兩個月後休息一個月，讓身體有時間吸收利用，再進行下一輪調理，效果會更好。

除了中藥調理外，若能搭配每週針灸療程，對於長高的幫助也會更加顯著。對於不敢針灸的孩子，也可選擇無痛的雷射針灸，以刺激促進生長的穴位，如百會、陰陵泉、足三里、湧泉等，達到補腎氣、促進全身氣血循環的效果。

作息、飲食、運動也很關鍵 家長可從生活中協助孩子

處於青春期的孩子，在作息與飲食方面也要特別注意。晚上8點至12點是生長激素分泌最旺盛的時段，建議孩子最好在晚上10點前就寢。

飲食上則應減少甜食、宵夜、含糖飲料、油炸物與高熱量食物，這些都會影響血糖與荷爾蒙平衡，進而抑制生長激素分泌，甚至增加性早熟的風險。

適量運動也不可忽視，建議每週規律安排跳繩、打籃球等跳躍類活動，可促進骨骼發展，是天然又安全的長高刺激法。

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推薦轉骨食補：開脾健胃轉骨雞湯

吳宛容醫師特別推薦一款適合轉骨期食用的藥膳「開脾健胃轉骨雞湯」，家長可以一週準備1-2次，幫助孩子補氣養身、促進發育。

材料：

狗尾草5錢、太子參5錢、茯苓3錢、枸杞3錢、生地黃3錢、紅棗5顆（剖開）、全雞1隻、蛤蜊15-20顆、薑片適量



做法：

1. 蛤蜊泡鹽水吐沙1-2小時備用；雞肉冷水汆燙去血水後洗淨。

2. 將2000-2500c.c.水加入藥材與雞肉，大火煮滾後轉小火燉煮40-50分鐘

3. 最後加入蛤蜊，煮至殼開後可視口味加鹽調味即可食用



功效：

．狗尾草：開脾健胃

．太子參、茯苓：補益脾氣

．枸杞、生地黃：滋補肝腎

．紅棗：補氣養血

．雞肉補充蛋白質、蛤蜊補充鋅



這道藥膳不只能幫助轉骨，也能增強孩子免疫力，是兼顧營養與滋補的良方。

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