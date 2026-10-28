孩子O型腿是病嗎？5種「醜姿態」不用過分焦慮　3種姿勢才需注意

當代家長誰沒為孩子的腳操過心，看娃每天上躥下跳，步數兩萬，總想給他最柔軟的呵護。

本文審核專家：中國首都兒科研究所附屬兒童醫院骨科主任劉振江



在購物平台上刷到「踩屎感童鞋」，軟乎乎像踩在雲朵上，聽上去很誘人，但是……孩子的鞋越軟就越好嗎？孩子行路像企鵝搖晃需要干預嗎？為什麼孩子的腿不直呢？

這些可不是「醜姿態」 家長不用過分焦慮👇👇👇

孩子5種腿部問題不用過分焦慮（01製圖）

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中國首都兒科研究所附屬兒童醫院骨科主任劉振江介紹，現代人對「直腿」有過度追捧，並將其奉為身材標準。在這樣的觀念影響下，發育期寶寶的家長們往往格外敏感，一旦發現孩子腿部形態有以下「問題」，便會陷入焦慮。

1. 膝內翻（O型腿）

孩子自然站立時，雙側內踝能碰到，膝蓋卻靠攏不了。

2. 膝外翻（X型腿）

和O型腿相反，雙腿自然站立，兩側膝蓋能碰到，內踝卻靠不攏。

3. 足內翻

行路時腳掌著力點在足的外側緣。

4. 足外翻

行路時內側負重壓力比外側強，雙足腳踝會有往裏偏的趨勢。

5. 內/外八字步態

行路時足尖指向內側或外側。

說一個熱知識：每個寶寶出生時都是O型腿，隨著生長發育腿型會慢慢發生改變。一般來說，腿型發展規律如下：

(1) 出生至12個月，均為O型腿。12個月以後，逐漸開始膝外翻

(2) 18個月至24個月，雙腿是直的。24個月以後，膝外翻逐漸加重

(3) 3～4歲時是生理性膝外翻最嚴重的年齡

(4) 4歲後膝外翻又逐漸變小，至6歲達到成年人水平



錯誤的步態矯正 每一步都是傷害

為了孩子將來有一雙筆直的腿型，很多家長輕信各種道聽途說的「經驗之談」，盲目嘗試所謂的「糾正」方法。然而，這些缺乏科學依據的做法不僅難以達到預期效果，反而會干擾孩子骨骼的自然發育進程。

1. 穿軟鞋

孩子總說腳疼，家長誤以為是鞋子問題，於是換上鬆軟的鞋子。但腳疼多數原因是由於孩子過度活動導致，例如足跟痛，跟腱炎，蹠筋膜炎，踝關節疼痛，舟骨骨軟骨炎等均和過度活動有關，而不是鞋子的問題。

2. 綁腿

剛剛出生的新生兒均為O型腿，此時綁腿，也就是襁褓，會嚴重影響新生兒的髖關節發育，可能導致髖關節發育不良。對於學齡前期或者學齡期兒童，家長為了使孩子腿部變直，而使用綁帶來強迫腿部變直，這樣做並沒有科學依據。

3. 過早行路

一般來說，七坐八爬九扶立，一歲會走，兩歲能跑，若過早站立行路，可能導致膝內翻也就是O型腿加重。

4. 提前用學步車

孩子學習行路的過程，也是孩子開始探索世界的過程。家長不要過度擔心。不要以為「孩子在學習行路的過程中，就一定不能摔倒」。其實摔倒是一個學習，認識，再學習，再認識的過程。

5. 反穿鞋子

有家長誤以為反著穿鞋能給孩子矯形內八字。但沒有任何科學依據說明反穿鞋子對於內八字步態有矯正作用。

寶寶腿型真相 這些姿勢需注意

事實上，腿不直才是「人間常態」，判斷腿型是否正常健康，關鍵看：孩子自然站立時，雙側髕骨向前，查看雙下肢機械軸是否處於正常狀態。而真正需要家長注意的是下面這些腿型。

1. 鴨擺步態

行路時，腰椎前凸，臀部後凸，左右搖擺，常見於雙側發育性髖關節發育不良的患者。

2. 剪刀步

步幅小而慢，雙腿僵直，行走時雙膝互相摩擦，甚至兩腳完全交叉，常見於腦性癱瘓的小兒。

3. 踮足步

行路時足跟不著地，踮著腳尖，常見於馬蹄內翻足，腦癱、脊髓脊膜膨出等。（專家提醒，正常兒童在幼兒階段的某個時期，也會出現踮腳尖行路，這個屬於正常現象。）

專家提醒：寶寶步態異常的病因複雜，有先天性因素，例如先天性馬蹄內翻足，腦癱，脊髓栓系綜合徵，先天性垂直距骨，先天性軟骨發育不良等。

有的屬於生理性發育導致，例如生理性膝內翻，柔韌性扁平足，內旋步態等，也有代謝性因素，例如維生素D缺乏性佝僂病導致的膝內翻。



家長應在4方面提高警惕

作為家長，需在飲食營養、運動習慣等日常細節中提高警惕，避免因錯誤認識和過度焦慮而採取不必要的措施。

1. 避免嬰兒過早行走

避免嬰兒過早站立和行走，因為此時寶寶的下肢還沒有發育健全。可能導致O型腿的發生率增高。

2. 合理餵養

注意合理餵養，控制體重並及時補鈣，孩子體重過重會增加膝關節、踝關節負擔，長期可能導致骨骼變形。

3. 穿合適的鞋子，以舒適為原則

鞋身結構：鞋頭與後跟有一定硬度；鞋頭有一定寬度不擠腳。

鞋底特性：鞋底能在前三分之一處自然彎折；鞋底防滑且不能太硬。

鞋墊要求：鞋墊前腳掌不能太軟。



4. 適量運動

做合適的運動，鼓勵孩子進行適量的體育運動，比如跑步、跳繩之類，能夠刺激身體肌肉與韌帶，促進足弓的發育。

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