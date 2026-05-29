BB有O型腿正常嗎？嬰兒腿型發展階段、異常O型腿成因及症狀一覽

O型腿｜BB有O型腿正常嗎？不少家長見到BB雙腳彎曲，都擔心會否影響日後走路或發育。以下整合BB腿型發展階段，以及異常O型腿的成因及症狀，如果小朋友有異常O型腿，就需要及早求醫作評估。



嬰兒腿型發展階段

1. 初生至一歲半

胎兒在子宮內長期蜷曲，所以在出生後最初幾個月，嬰兒的雙腳會多呈自然彎曲的O型。嬰兒進入爬行期後，開始翻身、爬行活動、轉換姿勢，並開始學習站立和走路。這時走路時會因體重及下肢承重增加，而有較明顯的O型腿。

2. 約一歲半至兩歲

大部分嬰兒開始穩定行走後，骨骼肌肉逐漸適應承受身體重量，腿部會慢慢由O型變得更為筆直。

3. 約二至四歲

這階段不少幼兒會開始出現X型腿，即是雙膝靠攏後腳踝之間仍有距離。這是正常的發育過程，通常在幼童3至4歲時最為明顯，之後會隨發育逐步改善。

4. 約六至七歲

隨着骨骼發展成熟，大部分兒童的腿型會逐漸回復筆直。

甚麼是O型腿？

O型腿（膝內翻）是指雙腳併攏站立時，雙膝關節和小腿向外彎曲，令雙腿形狀呈現「O」字型。

胎兒在子宮內長期蜷曲，受胎壓影響，下肢在出生後會形成O型，這是正常的現象。大約到1歲半時，嬰兒開始站立和學習走路，骨骼和肌肉系統開始能承受身體重量，腿型會逐漸變直。

胎兒在子宮內長期蜷曲，受胎壓影響，下肢在出生後會形成O型，這是正常的現象。（Freepik）

異常O型腿常見成因

如果小朋友的O型腿未有隨著成長而改善，甚至越來越明顯，可能屬於異常O型腿。常見病理性原因包括患有佝僂病、布朗特氏病，以及其他骨骼發育異常問題，或者受遺傳因素影響。

此外，生活習慣與姿勢不良也可能有影響，例如常用W型坐姿、盤腿坐、外八字走路等，雖然不會直接導致O型腿，但可能令情況看起來更為明顯。另外，如果幼兒過早開始站立，或者長時間承重，可能會對尚未成熟的骨骼造成壓力，加重腿部彎曲情況。

異常O型腿症狀

．症狀持續或加重：約2歲後仍有明顯的O型腿，腿型未有隨成長逐漸變直，甚至變得越來越彎曲。

．左右腿不對稱：一邊腿明顯較彎或長，兩邊明顯腿型不對稱。

．行路姿勢異常：走路時步伐不穩定，有明顯外八字，經常跌倒。

．發育異常：身高偏矮，或者整體發育比同齡兒童遲緩。

如果小朋友的O型腿情況嚴重，或者到3歲仍未變得筆直，就需要求醫作進一步檢查。否則，隨著成長骨骼定型後就難以回復正常腿型。O型腿會影響小朋友走路姿勢，加重關節及肌肉負荷，令小朋友走路時容易疲倦、經常跌倒及腰痠背痛。

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