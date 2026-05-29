BB有O型腿正常嗎？嬰兒腿型發展階段、異常O型腿成因及症狀一覽
O型腿｜BB有O型腿正常嗎？不少家長見到BB雙腳彎曲，都擔心會否影響日後走路或發育。以下整合BB腿型發展階段，以及異常O型腿的成因及症狀，如果小朋友有異常O型腿，就需要及早求醫作評估。
嬰兒腿型發展階段
1. 初生至一歲半
胎兒在子宮內長期蜷曲，所以在出生後最初幾個月，嬰兒的雙腳會多呈自然彎曲的O型。嬰兒進入爬行期後，開始翻身、爬行活動、轉換姿勢，並開始學習站立和走路。這時走路時會因體重及下肢承重增加，而有較明顯的O型腿。
2. 約一歲半至兩歲
大部分嬰兒開始穩定行走後，骨骼肌肉逐漸適應承受身體重量，腿部會慢慢由O型變得更為筆直。
3. 約二至四歲
這階段不少幼兒會開始出現X型腿，即是雙膝靠攏後腳踝之間仍有距離。這是正常的發育過程，通常在幼童3至4歲時最為明顯，之後會隨發育逐步改善。
4. 約六至七歲
隨着骨骼發展成熟，大部分兒童的腿型會逐漸回復筆直。
甚麼是O型腿？
O型腿（膝內翻）是指雙腳併攏站立時，雙膝關節和小腿向外彎曲，令雙腿形狀呈現「O」字型。
胎兒在子宮內長期蜷曲，受胎壓影響，下肢在出生後會形成O型，這是正常的現象。大約到1歲半時，嬰兒開始站立和學習走路，骨骼和肌肉系統開始能承受身體重量，腿型會逐漸變直。
異常O型腿常見成因
如果小朋友的O型腿未有隨著成長而改善，甚至越來越明顯，可能屬於異常O型腿。常見病理性原因包括患有佝僂病、布朗特氏病，以及其他骨骼發育異常問題，或者受遺傳因素影響。
此外，生活習慣與姿勢不良也可能有影響，例如常用W型坐姿、盤腿坐、外八字走路等，雖然不會直接導致O型腿，但可能令情況看起來更為明顯。另外，如果幼兒過早開始站立，或者長時間承重，可能會對尚未成熟的骨骼造成壓力，加重腿部彎曲情況。
異常O型腿症狀
．症狀持續或加重：約2歲後仍有明顯的O型腿，腿型未有隨成長逐漸變直，甚至變得越來越彎曲。
．左右腿不對稱：一邊腿明顯較彎或長，兩邊明顯腿型不對稱。
．行路姿勢異常：走路時步伐不穩定，有明顯外八字，經常跌倒。
．發育異常：身高偏矮，或者整體發育比同齡兒童遲緩。
如果小朋友的O型腿情況嚴重，或者到3歲仍未變得筆直，就需要求醫作進一步檢查。否則，隨著成長骨骼定型後就難以回復正常腿型。O型腿會影響小朋友走路姿勢，加重關節及肌肉負荷，令小朋友走路時容易疲倦、經常跌倒及腰痠背痛。
常見問題
BB太早學行會有O型腿？
BB一般在嬰幼兒階段會出現O型腿，屬於正常發展，並非由過早學行引起，但如果BB長時間過度承重，可能會令O型腿更加明顯。
O型腿嘅治療方法係點？
一般O型腿毋須治療，會隨成長自然改善。如果是異常O型腿，醫生會按原因治療，部分情況可能需要佩戴矯形支架。如果屬病理性O型腿，嚴重時可能需要進行手術矯正。