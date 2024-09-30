洗衫｜內褲不能放洗衣機洗？網民立場不一　達人稱「這事」更重要

許多人洗衣服時，會將內衣褲和襪子挑出來分開洗，一名網友分享，自己平常都將所有髒衣物一起丟到洗衣機中，卻被朋友嫌棄很髒，讓他感到很疑惑，詢問眾人「內褲為甚麼不能丟洗衣機」。文章引發網友兩派爭論，也有內行指出，定期清洗洗衣機更重要。



一名網友分享，自己平常都將所有髒衣物一起丟到洗衣機中，卻被朋友嫌棄很髒，讓他感到很疑惑。（Canva）

事主在PTT上發文表示，他平常洗衣服時，會將衣服、襪子、內褲一起丟進洗衣機，近日卻被朋友批評，襪子上有很多細菌，內褲上也可能沾上屎尿，全部混在一起洗很噁心，讓他感到十分不解，「洗衣機不就是拿來洗衣服的，洗衣液就寫抗菌洗衣液啊，怎麼不能洗？」

貼文引起網友討論，有人認為襪子和內褲應該分開洗，因為襪子上有很多細菌，而內褲要保護私密處因此建議手洗：

．「想到襪子碰到內褲心理覺得怪怪的」

．「襪子可以理解」

．「襪子要分開洗啊」

．「襪子我會分開洗，其他全部一起」

．「女生怕感染才用手洗」

．「內褲丟洗衣機容易洗壞」



但也有網友覺得沒差：

．「細菌用烘衣機高溫都殺光光」

．「一起洗不會怎樣啦，襪子比較髒根本心理作用」

．、「只要洗乾淨根本沒差」

．「洗衣機有熱水除菌功能，反而丟洗衣機洗得更乾淨」

．「機洗通常比較乾淨」



部分網友則表示，會先簡單手洗過再一起丟洗衣機

．「先用水洗一次、搓揉，再放洗衣袋丟洗衣機」



另外，有內行網友說明，洗衣機本身才是最髒的，一定要定期清洗，也要記得保持通風：

．「真的要說的話，洗衣機各種洗本身最多細菌病毒」

．「沒在洗洗衣機才髒好嗎，而且衣服容易臭」

．「洗衣機我大概三個月會丟一包那種洗槽劑洗」

．「重點是要定期汰換」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】