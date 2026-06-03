遇溺自救｜仰漂比水母漂更能救命　專家：能保存體力增加存活概率

夏天玩水消暑，卻也潛藏危機。根據台灣消防署統計，台灣每年平均約有400人發生溺水事故，其中近半數不幸喪命。



專家提醒，若不慎落水，選對自救方式，將大幅提高存活機率。其中，許多民眾熟悉的「水母漂」，其實並非最佳選項。

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擁有五年海域救生經驗、救援超過30名落水者的「像一條魚 LikeAFish」創辦人張景泓（綽號蕉哥）指出，若在海邊或湖泊等開放水域落水，無法自行上岸、又沒有漂浮物可依附時，最重要的原則就是「保存體力」、「延長漂浮時間」，等待救援。

他表示，一般人最常使用的水母漂，雖能讓身體浮於水面，但在真實情境中存在五大缺點：

1.心理壓力大：臉朝下看不到四周，黑暗會讓人恐懼。

2.體力消耗快：需頻繁換氣，若等待救援1小時，閉氣30秒等於要抬頭120次。

3.錯失求生機會：看不見水上經過的漂浮物或救援艇。

4.難以被發現：身體幾乎全浸在水中，可見度低。

5.無法有效求救：頭埋水中不易發聲或揮手。



反之，「仰漂」因臉朝上可持續呼吸，且身體大面積露出水面，更容易被看見與救起。張景泓指出，日本近期就有一名男子誤落海，靠著仰漂堅持4小時，最終成功獲救。

他也提醒，落水當下常因水壓導致水灌入口鼻，應立刻從鼻子吐氣減少嗆水風險，並可先短暫採水母漂穩定身體，再轉為仰漂等待救援。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】