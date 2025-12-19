兒童健康｜10歲男童飲能量飲品 手部劇烈顫抖 心跳急升120險喪命

一名10歲男童因喝下一罐含咖啡因的能量飲品，導致出現手部劇烈顫抖與心跳急促等症狀，經醫生診斷為急性咖啡因中毒。



近日，台灣一名10歲男童在放學後自己到便利店購買能量飲品，在喝下的短短幾分鐘內，男童便出現心跳加速、噁心反胃、手部不受控顫抖等症狀， 經送院後男童的心跳率急升到每分鐘120下以上，血壓更異常升高，診斷為急性咖啡因中毒。

咖啡因或對兒童心血管系統造成負擔

經調查後，男童所喝下的能量飲品中含有高濃度咖啡因與牛磺酸等刺激成分，當中咖啡因的濃度可高達三杯濃縮咖啡的份量，有機會對兒童的心血管系統造成負擔，嚴重時甚至可能危及生命。

懷孕人士、小童及幼兒應避免飲用高咖啡因飲料

英國國民保健署（NHS）曾列明，由於能量飲品有高含量的咖啡因及糖分，而咖啡因對某部分人士的反應會較劇烈，因此並不建議懷孕人士、小童及幼兒飲用高咖啡因飲料，例如咖啡、茶、汽水及能量飲品。

12至18歲不應一日內攝取多於100毫克咖啡因

營養師李杏榆表示，12至18歲青少年亦不應在一日內攝取多於100毫克的咖啡因，約為兩罐汽水的份量。由於小朋友代謝咖啡因的能力較成年人差，所以小朋友攝取咖啡因後的反應就會較為強烈，例如會情緒高漲、心跳加速、緊張，因此12歲以下小童最好還是可免則免。