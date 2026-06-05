小一面試｜油蔴地天主教小學（海泓道）歷年叩門形式 禮貌為首要

小一面試｜熱門小學油蔴地天主教小學（海泓道）推行自主學習課程，向來升中成績優，每年約收到400至500份叩門表格，以下為家長整合油蔴地天主教小學（海泓道）歷年小一叩門面試題目及貼士。



根據過往安排，油蔴地天主教小學（海泓道）的叩門面試為兩輪，首輪為小組面試，考生將會被分為3人一組。次輪則為親子面談，家長及學生須一同參與。

油蔴地天主教小學（海泓道）

小組面試

兩文三語：

- 考生需要朗讀不同的文章，包括廣東話、普通話及英文。

數理邏輯：

- 考生需要動手砌積木、拼圖等。

- 回答與創意、邏輯思維相關的題目。

日常生活：

- 看圖畫，根據圖畫回答各種問題，通常圍繞考生日常行為、習慣等的內容。

親子面談

解難能力：

- 透過詢問考生生活情景題，了解其解難及思維能力。例如：「如果你擁有50元，會購買甚麼食物予長者？為甚麼？」

禮儀：

- 校方會在面試過程中觀察考生的待人處事、禮貌等，例如會否主動打招呼，面試後會否懂得說「謝謝」等。

教育理念：

- 了解家長對教育、孩子課業、培育孩子的看法。

- 讓家長透過分享日常活動，了解親子之間的關係。

叩門貼士

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校長陳淑儀曾接受01親子專訪時透露，「111」（自行分配、統一派位甲及乙部均首選學校）或「11」（自行分配、統一派位乙部均首選學校）的家長在叩門面試中會享有優勢，因選項明確顯示家長對學校的信任。

學校在面試時重視學生的中、英、普通話表達能力，會請小朋友認字、朗讀，但禮貌和學習態度才是首要。「試過有小朋友來面試，分數很高，但禮貌不行還是Fail。禮貌、態度是來自家人教導，能力反而可以練習得來。」陳校長透露，面試的程度都符合5歲幼兒的水平，家長無需太緊張地準備，「有邏輯思維的小遊戲、問日常生活的情景問題，讓他表達，不能預先背誦，從而觀察小朋友的思維和表現」。

叩門前記得準備好所需文件：