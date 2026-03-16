小一面試｜香港培正小學歷年小一面試題目 才藝表演/朗讀/情景題

香港培正小學以靈、德、智、體、群、美均衡發展，達致全人教育，一向是九龍城區的名校代表。以下為家長整合了培正小學歷年的小一面試題目，家長可作參考。



根據過往的安排，香港培正小學的面試分為兩輪，第一輪為小組面試，時間約20分鐘。合適的考生將獲邀請參與第二輪面試，第二輪將以親子形式進行，時間約25分鐘。

圖片來源：香港培正小學校網

第一輪：小組面試

日常問題：

- 自我介紹：需要回答基本的個人問題，如姓名、英文名、年齡、家庭成員數目、就讀的幼稚園名稱等。

語文能力：

- 介紹書籍：需要由小朋友自備一本故事書，並介紹書中的內容，以及選擇其書籍的原因。

- 朗讀圖書：朗讀故事書中的內容句子，以考核其語言表達與識字能力。

認知能力：

- 基本問答：詢問小朋友的基本情況，例如「你今天是和誰一同過來學校？」。

- 生活常識：考驗小朋友的認知能力，如「試舉例出不同的交通工具」、「吃飯前和去洗手間後應該要做甚麼？」、「如果與父母走失了，應該要怎樣做？」。

專注力：

- 小朋友需要按照老師的指示完成一幅畫作，或是唱歌、做動作等，以考察表達能力與身體協調。

基本禮儀：

- 小朋友會被要求以小組形式進行疊積木遊戲，從中觀察他們的合作程度，以及與其他小朋友的互動。

第二輪：親子面試

日常問題：

- 小朋友需要進行簡單的自我介紹。

- 生活問題：老師會問一些關於小朋友的日常生活的問題，例如「平日會和父母一起玩遊戲嗎？」、「會玩甚麼遊戲？」、「現在幾多歲？」等等。

創意思維：

- 才藝表演：小朋友需要完成一個才藝表演，上限為1分鐘。

- 情景題：給小朋友閱讀書本或圖片，提出問題讓小朋友發揮想像力，如：「如果需要在故事中加入一個角色，他會是誰？」。

- 遊戲：要求小朋友排列圖卡順序、或是進行簡單數獨遊戲。

家長面談：

- 親子關係：透過與家長面談了解親子關係，如：「你覺得小朋友最大的優點是甚麼？」、「小朋友有甚麼地方需要改善？你會如何協助他？」。

- 教育理念：「為甚麼會選擇培正小學？」、「當孩子做錯事情時，你會如何處理？」、「會否擔心培正小學以中文作為主要教學用語?」。