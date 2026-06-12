小朋友口腔發展緩慢 或與進食方式有關！ 營養師教訓練口腔方法

幼兒言語發展｜有否發現孩子日常講話速度慢、用詞簡單？問題可能源於進食方式！台灣營養師高敏敏早前與語言治療師好好老師分享心得，助各位家長透過日常生活訓練孩子的口腔肌群。

資料授權：營養師高敏敏



孩子講話慢、用詞很簡單，真的和吃飯方式有關嗎？其實有一個關鍵常被忽略那就是「吃」這件事。想了解孩子的言語發展，便需先了解「吃與說」的重要觀念。

「吃與說」的重要觀念

孩子日常進食速度慢，並不一定代表言語發展慢。不過，營養師高敏敏與語言治療師好好老師則透露，進食方式的確會影響言語發展，關鍵在於口腔肌肉有否善用。如果嘴巴在平常咀嚼時沒有出力，說話時自然也比較吃力。

由於進食和說話是共用同一套口腔肌群，包含：嘴唇、舌頭、下顎、臉頰肌肉，因此孩子在咀嚼時的協調能力會影響未來的發音清楚度與穩定度。

長期吃過軟食物的影響

1. 口腔肌肉缺乏鍛鍊

2. 嘴唇、舌頭力量不足

3. 影響需要肌肉收縮的發音

4. 可能出現：發音不清楚、咀嚼慢、口腔協調度不足

1歲以上不咀嚼的常見原因

當孩子踏入6至8個月時，便會開始嘗試咀嚼，約1歲左右便可咀嚼軟質固體。高敏敏提醒，如果發現孩子在1歲以上仍完全不咀嚼，就要進一步觀察原因：

1. 長期只吃泥狀或過軟食物

2. 主要使用奶瓶

3. 缺乏湯匙練習

4. 缺乏手拿食物的經驗

5.吞嚥與口腔協調能力尚未建立

當家長無法判斷問題來源時，或是懷疑孩子的吞嚥或口腔動作異常，建議可以尋求語言治療師、兒童職能治療師提供協助，以評估小朋友的口腔構造、神經發展、動作協調能力等。

各大年齡進食型態建議

初階：6個月～1.5歲

以軟質固體作為主食，例如熟香蕉、小塊麵包、番薯等。除了可以讓小朋友練習用牙齦或門牙咬斷食物以外，更可以先讓他們適應固體食物的口感。

進階：1.5～3歲

讓孩子多嘗試有纖維感食物，例如熟胡蘿蔔條、熟四季豆、蒸南瓜等，以增加舌頭與臉頰肌力及增加舌頭與臉頰肌力。

高階：3～5歲

餵食孩子食用需要自行咬斷的食物，例如蘋果片、麵包邊、玉米粒，有助強化臼齒力量、延長咀嚼時間以及支持發音清晰度。

若家長想為孩子進行口腔訓練，不需要在家特別做一套口腔操，高敏敏分享最有效的方式是在生活中自然使用嘴巴，進行有目的、有功能的動作效果會更好。

日常生活練習法

1. 用吸管喝水

2. 吸濃湯或果泥

3. 唱歌時誇張嘴型

4. 做鬼臉

5. 角色扮演

6. 進食里肌肉、豆腐乾、白蘿蔔、全麥麵包、蘋果、番石榴等

高敏敏最後提醒各位家長，吃飯不只是補充營養，更是孩子口腔肌群的健身時刻。只要從泥狀、軟塊、稍硬一步一步來，嘴巴自然便會更有力，語言發展也會更順。

資料授權：營養師高敏敏

《以上資料獲營養師高敏敏授權》