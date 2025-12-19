懷孕｜補充蛋白質有助胎兒發育及產後修復 附營養師分享進食貼士

補充足夠蛋白質有助改善的胎兒發育，懷孕期間攝取的營養對於胎兒的成長至關重要，不只關係到胎兒的發育，也影響媽媽的產後修復與體力儲備。台灣營養師高敏敏早前分享懷孕補充蛋白質的貼士，給予胎兒充足的營養！

資料授權：營養師高敏敏



蛋白質是身體細胞、肌肉、器官的構成原料。營養師高敏敏分享， 若孕期蛋白質攝取不足可能會導致胎兒成長受限、小於孕齡寶或低出生體重的風險提高。可見缺少蛋白質除了關係到胎兒的發育，也影響媽媽的產後修復與體力儲備，因此「適量且高品質的蛋白質攝取」在孕期是非常關鍵。

孕期每日建議攝取60～75g蛋白質

高敏敏表示，建議孕婦每日攝取約60～75g蛋白質，可以選擇動物性與植物性蛋白質一起攝取，例如早餐可以以豆漿配雞蛋、午餐則以魚肉配豆腐，都是不錯的選擇。

蛋白質含量參考（每100克）

- 蛋：12.6g

- 牛小排：15.1g

- 鮮奶：3g

- 豆腐：8.5g

- 三文魚：22g

素食孕婦可搭配維生素B12

高敏敏同時提醒，素食的孕婦特別需要注意蛋白質與維生素B12的補充，平日飲食中應多加留意蛋白質是否攝取足夠。而B12能幫助紅血球生成、維持神經功能正常，一般飲食中可從海帶、海苔、紫菜、紅毛苔或營養酵母中攝取。而各位準媽媽若為全素飲食，建議可與營養師討論適合的補充方式。

（圖片授權：營養師高敏敏）

《以上資料獲營養師高敏敏授權》