打針後容易發燒、食慾下降？營養師分享疫苗餐單 維持身體健康

兒童健康｜2025/26年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月25日展開，衞生署衞生防護中心早前敦促學校和家長盡快安排合資格學童及子女接種疫苗，疫苗除了可以有效預防流感及其併發症，同時能減低重症甚至死亡風險。營養師高敏敏分享疫苗餐單，讓身體在打針前後都能維持最佳狀態，免受病毒入侵。

資料授權：營養師高敏敏



每年一到換季，就是流感病毒蠢蠢欲動的時候。不少人都以為打了疫苗就萬無一失，營養師高敏敏則提醒，其實疫苗只是輔助，雖然能夠幫助身體記憶病毒，但實際上保護力通常不超過1年。因此，她建議每年都要接種一次，才能維持穩定防護力。

不過，相信不少家長都會擔心子女在接種疫苗後的頭幾天都會感到不適，例如發燒、食慾下降、身體疼痛等等，高敏敏分享疫苗餐單，讓身體無論在打針前後都能夠保持到最佳免疫狀態，讓疫苗發揮最大效果。

疫苗前：補充蛋白質、維生素與礦物質

高敏敏提醒，為了讓身體在接種疫苗前都可以維持免疫力及最佳狀態，因此需要補充足夠蛋白質、維生素與礦物質，才能讓防護力更穩定。

- 蛋白質：蛋、雞胸肉、豆腐、牛奶

免疫細胞的重要原料，幫助維持免疫健康與組織修復。

- 鋅：牡蠣、腰果、南瓜籽

促進免疫細胞生成，提升代謝與修復力。

- 維生素A：地瓜、豬肝、胡蘿蔔

保護呼吸道與腸胃黏膜，降低病毒入侵風險。

高敏敏提醒，在接種疫苗的前一天應多喝水，以促進代謝，同時讓身體充分睡眠，以及保持心情放鬆，降低壓力荷爾蒙，以避免接種後不適。

疫苗後：補充維生素及Omega-3 避免高油高鹽食物

為避免在接種疫苗後感到不適，在接種疫苗後應補充維生素及Omega-3以提升自我保護力。

- 維生素C：番石榴、奇異果、椰菜花

幫助抗發炎，促進免疫細胞分化。

- 維生素D：雞蛋、冬菇乾、黑木耳

維持體內發炎平衡，強化細胞防禦。

- 維生素E：堅果、牛油果、葵花籽

清除自由基，增強抵抗力與修復速度。

- Omega-3：三文魚、深海魚、亞麻籽

減緩身體氧化壓力，抑制病毒複製。

由於有些食物會讓發炎加劇，或影響免疫表現，以下食物應避免食用：

1. 高油高鹽食物

像炸物、洋芋片、加工食品等食物 容易使體內發炎反應上升。

2. 高糖食物

甜點、含糖飲料 會抑制免疫細胞反應 使體內慢性發炎。

3. 酒類

降低免疫力、減弱抗體生成效果 病毒更易入侵體內。

（資料圖片由營養師高敏敏授權。）

《以上資料獲營養師高敏敏授權》

兒童疫苗Q&A

相關閱讀：消委會：9成半私營疫苗需全數預繳 附兒童疫苗Q&A及打針時間表

1. 除參與「免疫接種計劃」外，部分家長會安排嬰幼兒在私營醫療機構/集團額外接種疫苗。這是否有必要？是否能有效預防相關疾病？ 現時「免疫接種計劃」已覆蓋12種對公共衞生有重要影響的疾病，若家長想為子女額外接種疫苗，應諮詢家庭醫生的專業意見，以了解有關特定疾病對子女的健康影響、接種相關疫苗的潛在益處和風險、以及接種疫苗的相關資訊。 2. 市場上有哪些「免疫接種計劃」以 外的疫苗家長可以考慮為子女接種？ 1. 輪狀病毒疫苗

適用於6星期大嬰兒，須在6至8個月大前完成接種。

2. 乙型流感嗜血桿菌疫苗

適用於2個月大以上嬰兒（具體年齡限制視乎疫苗類型及品牌而定）。

3. ACW Y及B型腦膜炎雙球菌疫苗

ACW Y型腦膜炎雙球菌疫苗適用於6星期（部分為9個月或1歲）或以上的人士，B型腦膜炎雙球菌疫苗適用於2個月或以上的人士。建議有較高暴露風險的外遊人士和免疫力弱人士接種。

4. 甲型肝炎疫苗

適用於1歲以上幼兒，如需前往甲型肝炎流行地區的旅遊人士， 或較常發生嚴重不良後果的人士亦可考慮接種。 3. 部分疫苗包含多於1針劑，如兒童沒 有完成接種所有針劑，對健康有甚麼影響？ 兒童必須按「香港兒童免疫接種計劃」建議的時間表適時完成接種所有劑次，未完成接種疫苗的兒童因未具備對相關傳染病的免疫力，容易受到感染（如麻疹、百日咳等），或會導致嚴重併發症。 4. 如兒童在接種第1針疫苗後，尚未接種第2針，負責的醫療機構/集團不幸結業， 消費者應怎辦？ a. 妥善保存疫苗接種紀錄及收據（疫苗類型、品牌、批次、已接種的劑次及接種日期）

b. 盡快聯絡其他醫療機構安排補種，如接種的疫苗品牌與已接種的不同，消費者應先諮詢醫生。

c. 部分疫苗有嚴格的接種年齡限制，如無法補種疫苗，便應加強日常防護。 5. 兒童在接種疫苗後出現哪些健康狀況需要特別注意？家長應如何處理？ 常見的反應包括注射部位紅腫、疼痛或食慾下降，一般會在1至2天內消退。此外，亦可能出現低於攝氏38.5度的發燒、輕微皮疹、嗜睡或煩躁不安等情況。如有需要，可服用醫療機構/集團給予的退燒藥或止痛藥，或諮詢醫生的意見。

當兒童出現一些較異常的反應，如出現持續超過1天的高燒（高於攝氏39度）、嬰兒持續尖叫多於3小時、或出現嚴重過敏反應（臉部腫脹、呼吸困難、全身皮疹、抽搐、意識模糊、四肢無力，休克）， 便應立即求醫，評估是否疫苗反應或出於其他病因。