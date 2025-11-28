比馬桶還髒？牙刷與花灑頭是600種病毒培養皿　連科學家都沒見過

一項由西北大學（Northwestern University）領導的研究發現，我們的沐浴噴頭（花灑頭）和牙刷上棲息著各種各樣的病毒，這些病毒主要是噬菌體——一種可以感染並在細菌內複製的病毒。人類健康和我們周圍環境中的微生物群密切相關，而這些微生物群則受到居住者行為、清潔習慣、個人衛生以及地理位置等多種因素影響。



在這項研究中，研究人員對34支牙刷和92個沐浴噴頭上的病毒進行了分析，結果發現了超過600種不同的病毒，且每個樣本中的病毒種類都不一樣。研究團隊成員哈特曼博士（Dr. Erica Hartmann）表示：「我們找到的病毒數量真是驚人，其中很多我們幾乎不了解，還有很多是從未見過的。」

更令人驚訝的是，沐浴噴頭和牙刷之間的病毒種類幾乎沒有重疊，每一個沐浴噴頭和牙刷都是獨立的小島，擁有獨特的病毒群落。這項發現凸顯了自然界中病毒的驚人多樣性，也提醒我們，其實在我們的日常生活中就存在大量未被發掘的生物多樣性。

研究還發現，噬分枝桿菌體（mycobacteriophage）在所有樣本中相對更為常見。這些噬菌體或許可以被用來清潔管道系統中的病原體，成為未來環境清潔的新方法。哈特曼博士表示：「我們希望了解這些病毒的各種功能，並研究如何利用它們來改善我們的環境。」

使用抗菌牙刷恐導致耐藥性細菌

科學家們使用佈雷-寇蒂斯距離來比較不同樣本之間的差異，這些距離是基於相對豐度的數據進行轉換後計算出來的。這些圖的目的是展示不同樣本中細菌和病毒群落組成的變化和差異。

細菌群落（A–C）和病毒群落（D–F）的生物多樣性變化（《微生物群前沿》Frontiers in Microbiomes）

雖然發現了大量病毒，但研究人員提醒大家不必對這些無形的「浴室野生動物」感到恐慌。相比使用漂白劑，人們可以使用醋來清潔沐浴噴頭，或者用普通的肥皂和水清洗，定期更換牙刷頭也很重要。此外，她並不建議使用抗菌牙刷，因為這可能導致抗生素耐藥性細菌的出現。

哈特曼博士強調：「微生物無處不在，但絕大多數並不會讓我們生病。越是用消毒劑攻擊它們，它們就越有可能產生耐藥性或變得更難處理。因此，我們應該學會接受它們。」

這項研究已發表於《微生物群前沿》（Frontiers in Microbiomes）期刊。

