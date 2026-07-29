5個月大嬰兒診斷出1000度近視　高度近視或與遺傳有關應從小監測

嬰兒近視｜兒童近視｜內地一名5個月大嬰兒接受視力檢查時，被診斷出有1000度近視。原來小朋友患高度近視可能與遺傳有關！遺傳性高度近視有甚麼影響？家長又可以如何及早發現及介入？



5個月大嬰兒診斷出1000度近視

陝西西安兒童眼科醫院近日分享一宗罕見案例，一名5個月大的嬰兒在接受視力檢查時，被診斷出有1000度近視，令醫療團隊都感到震驚。眼科主任林萍指出，許多家長都以為小朋友長大後才會罹患近視，可能因此忽視了嬰幼兒時期的視力檢查，導致錯過最佳的介入時機。

近視度數超過600度即屬高度近視。高度近視會導致視野模糊不清，如果沒有介入控制視力惡化，更可能增加視網膜脫落、白內障與青光眼等嚴重眼疾的風險。

高度近視與遺傳因素有關

研究發現，高度近視與遺傳因素有關。如果父母其中一方患有高度近視，那子女患上近視的機會亦大。若父母雙方都屬於高度近視，孩子出現高度近視的機率可高達三至五成。即使父母度數較低，只有200至400度，亦會增加孩子有近視的風險。

研究發現，高度近視與遺傳因素有關。如果父母其中一方患有高度近視，那子女患上近視的機會亦大。（Freepik）

患遺傳性高度近視 視力惡化速度較快

林萍解釋，遺傳性高度近視與眼球先天發育有關。有遺傳性高度近視風險的兒童，眼軸往往較早出現異常增長，近視度數加深速度亦較快。部分兒童甚至在學齡前，視力已經會明顯惡化。

另外，他們的眼底結構也較為脆弱，視網膜與脈絡膜會承受較大壓力，會增加未來患嚴重併發症的風險，例如視網膜脫落、白內障及青光眼等。

有家族近視史更應定期檢查

林萍建議，如果父母本身有中度或高度近視，應提高警覺並及早關注孩子的視力發展。即使孩子未有近視症狀，也應從小定期接受眼科檢查，持續監測眼軸長度與視力變化。

此外，由遺傳因素引起的高度近視較難單靠生活習慣改善。即使增加戶外活動或減少近距離用眼，效果亦有限，仍需配合專業醫療手段定期監測。

林萍建議，家長應避免讓孩子長時間使用電子產品。平日也應建立良好的護眼習慣，遵循用眼20分鐘後適當休息的原則，同時保持適當的觀看距離及充足光線。