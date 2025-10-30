妥瑞症｜兒童不自主抽動會遭排擠？中醫揭5飲食禁忌、針灸可改善

一名11歲男童因不自主搖頭、點頭及聳肩等動作，甚至發出怪聲，在學校遭到同儕嘲笑與排擠。經精神科診斷為「妥瑞症」（Tourette Syndrome）後，透過中醫治療，症狀獲得明顯改善。



台灣門諾醫院中醫科主任楊成湛表示，妥瑞症是一種好發於兒童的神經系統疾病，約九成病童會在10歲前發病，且男童比例高於女童。患者常見症狀包括頻繁眨眼、聳肩、搖頭、清喉嚨及發出怪聲等不自主動作或聲音。

楊成湛指出，從中醫角度來看，妥瑞症屬於「驚風」或「肝風內動」等腦部神經不穩定引發的症狀。依據《黃帝內經》記載：「所有風的症狀，多與肝有關」，中醫認為此症與「肝風」擾動有關。

在治療方面，楊成湛說明會依據個別情況進行辨證施治。針對不自主動作或抽動症狀，主要使用石決明、天麻、鈎藤、白蒺藜等「平肝熄風、止痙」的中藥；若合併情緒不穩等問題，則加入酸棗仁、遠志、夜交藤、茯神等安神藥材。

針灸治療方面，楊成湛表示，透過刺激百會、上星、四神聰、神庭、頭維等頭皮穴位，可改善抽動頻率、降低焦躁情緒，並提升專注力。他強調，頭皮針僅在表層位置，且有頭蓋骨保護，對兒童來說相對安全。

在日常照護方面，楊成湛提醒病童應避免食用油炸、甜食、朱古力、含糖飲料與人工色素等刺激性食物，並建議維持規律運動及充足睡眠，有助提升整體療效。

