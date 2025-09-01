養生｜悶熱天氣引發失眠 中醫推薦三款滋補湯水 關節痛、失眠必試

香港連日持續落雨，打不成天氣悶熱又潮濕，打得成爲什麽總是提不起勁，夜晚仲難入眠？

本文作者：註冊中醫 林之蘭醫師



爲什麽雨季容易引發失眠或慢性病反復呢？

從中醫角度，風為百病之長，颱風屬於自然界的強風現象，同時也帶來暴雨（濕邪）以及雨後降溫（寒邪）。當風邪與寒、濕邪結合，容易導致經絡不暢、氣血運行受阻，加重舊疾。而慢性病患者因正氣不足更易感邪，誘發疾病反復。

而我們亦常參考同年五運六氣來指導用藥思路。颱風與今年（2025）五運六氣中「厥陰風木太過」有一定的相關性。風木太過時氣候表現為多風、氣候劇烈變化 —— 颱風。除了前文提及的外因風邪，與身體內因亦有相互作用，故此時容易引發人體氣機紊亂，而首當其衝的臟腑則是同屬風木的「肝」。肝氣升發過盛時容易引發情志不寧、失眠，同時因肝氣橫逆犯胃，進而影響脾胃運化，引起脾胃不和等症狀。

調節雨季不適湯水建議

翻風落雨、關節痛準過天文台 —— 五指毛桃粉葛扁豆湯

作用：增強體質，健脾去濕

材料：五指毛桃 45克、炒白扁豆12克、陳皮10克、粉葛一斤、豬骨1-2條、生薑（連皮）3-5塊

做法：

1.將所有材料洗淨

2.豬骨汆水，陳皮浸軟

3.所有材料凍水下鍋，武火煲滾轉文火煲90分鐘，加鹽調味後完成

颱風紅雨、翻工煩躁者 —— 菊花決明子茶

作用：平肝潛陽，清熱明目

材料（一壺）：白杭菊花10克、決明子10克、枸杞子10克

做法：用熱水沖泡，焗15分鐘後代茶飲

長期熬夜好熱氣、頭暈暈失眠者 —— 天麻鮑魚湯

材料（一人份）：天麻10克、鮮鮑魚（連殼）3-5隻（視乎大小）、枸杞子12克、生薑 2-3片

作用：滋陰補肝腎，熄風潛陽（有調節血壓的作用哦！）

做法：

1.清洗鮑魚肉去除内臟，將鮑魚殼洗淨後可以敲碎備用（外殼即石決明)

2.所有材料凍水下鍋（建議用瓦煲/ 玻璃煲）

3.武火煮沸後轉文火慢燉1小時，加鹽調味即可飲用

如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。