尾指貼退熱貼助眠效果比安眠藥好？中醫拆解背後原理教貼4大穴位

退熱貼助眠｜最近在Threads上瘋傳一則熱話，有網民發現在尾指貼退熱貼有安眠的功用，甚至有人稱效果優於安眠藥。博愛醫院林之蘭中醫師會從中醫角度分享，為甚麼退熱貼會有如此神奇的功用，並教大家貼在4大穴位，達到不同功效！



退熱貼助眠的經絡理論

十二經脈有固定循行、起止點和交接順序，分佈於肢體，同時有固定方向循行規律，透過名字可以得知，與臟腑有直接的絡屬關係。

手指尾內側，為手少陰心經循行位置；外側，為手太陽小腸經循行位置。這兩條經絡相互為表裡經絡，在手末端交接，這貫通加強了兩條經脈聯繫，同時使相互絡屬的臟腑（心、小腸）在生理、甚至病理變化時有相互影響。

所以貼冷卻物於尾指，可以間接刺激兩條經脈，在清熱去火、寧心安神後，產生放鬆效果。

手指尾的4大穴位

1.少衝

位置：手少陰心經——井穴。在手小指末節橈側，距指甲角1分處。衝，解重要通道，故為此經要穴之一。能開心竅，清神志，蘇厥逆，泄邪熱。故常用於中風病人，同時能緩心悸，平復悲恐善驚患者，減低煩躁不安。

2.少澤

位置：手太陽小腸經—— 井穴。在小指末節尺側，距指甲角1分處。

有清熱作用；對應心痛短氣、胸脅不適併入，甚至現代精神分裂症也有推薦使用此穴。

3.少府

位置：手少陰心經——滎穴。握拳時尾指尖所指處，與勞宮穴相水平。

也是主清心火。特別是心情煩滿，或如梅核氣（咽中有氣如肉狀）的病人。

4.前谷

位置：手太陽小腸經——滎穴。在小指尺側，小指掌指關節前方赤白肉際處。握拳時大約在掌指橫紋尺側端。

功效能清熱、利竅，特別對頭痛、肩頸僵硬、視物模糊目不適有用。