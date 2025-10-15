網上瘋傳退熱貼助眠法 到底有無效？兒科專科醫生親身解答

失眠｜網上近日瘋傳退熱貼助眠法，只需將一小片退熱貼貼在尾指上，便能一夜睡到天亮。雖然有不少網民親測後都大讚極有效，兒科專科醫生陳欣永則指出以西醫角度此做法並無實質醫學理論根據，因此效果因人而異，他同樣亦提出三大會影響睡眠的因素，讓各位在不使用退熱貼的情況下，也能一夜好眠！



近日，網上流傳起退熱貼助眠法，有日本網友分享只需在睡前將一小片退熱貼貼在尾指上，除了能夠一夜好眠，更能在起床時覺得比較清爽及減低疲勞沉重感。由於有不少網民盼盼大讚實測有效，因此這方法於網上短時間內瘋傳！

助眠法無實質醫學理論根據 效果因人而異

到底退熱貼助眠法是否有效？兒科專科醫生陳欣永則認為從西醫角度來看此做法並無不能夠完全幫助睡眠，由於無實質醫學理論根據，因此效果因人而異。

陳醫生同時提醒，若大眾想效仿此做法，需要特別注意局部的皮膚在貼上退熱貼後會否出現過敏的反應，同時呼籲切勿將退熱貼箍得太緊，以免影響手指的血液循環導致出現瘀黑的情況。他強調，由於人體進入深度睡眠後，痛覺及敏感度都會大大下降，因此需在睡前特別留意身體有無出現異常情況。

有部分退熱貼為了涼感，會添加高濃度薄荷醇成份，嬰兒應避免使用，以免刺激尚未發育完全的神經系統，嚴重或會致癲癇、抽搐等。「蠶豆症患者」亦同時需要注意，由於退熱貼中含有薄荷醇，蠶豆症（G6PD缺乏症）患者一旦接觸，可能會引發急性溶血反應，危及生命。

三大影響睡眠因素 多雜物都會影響！

想一夜好眠，睡眠的習慣同樣重要。陳醫生提出三大影響睡眠的因素，讓睡眠質素大大提升！

1. 溫度

房間溫度不應該太熱，應讓人體保持清涼、涼爽的溫度，有效幫助入睡。

2. 光線

需要留意光線的光暗程度，由於太光的環境會影響睡眠黑色素的分泌，從而影響睡眠貿素，因此應保持房間黑暗。

3. 環境

床單被鋪的舒適度、周遭的雜物及聲音都有機會成為影響入睡的元兇。因此入睡範圍不應放太多的雜物，盡量保持環境寧靜。

想降溫必需讓衣物保持通風

陳醫生又指出，退熱貼主要作用為幫助人體物理降溫，當中含有的高分子水凝膠能夠將熱量集中，將水份快速蒸發，從而帶走人體的熱量，以做到局部冷敷的物理降溫作用。他建議，若小朋友在發燒經常將退熱貼自行從額頭上撕走時，家長可以選擇將退熱貼貼在背脊頸皮下的位置，同樣可以做到降溫的效果。他更提醒，想降溫必需讓衣物保持通風，亦需留意室內溫度，需要時可為子女洗暖水澡，讓水份在皮膚表面上，帶走身體裏面的熱量，亦能夠達致物理降溫的功用。