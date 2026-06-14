兒童體溫飆升快更易中暑：醫揭熱傷害先兆　把握黃金降溫時間保命

隨著時序進入六月中旬，天氣型態正逐漸轉變，雖然日夜溫差較大、早晚略帶涼意，但白天的陽光與熱度已不容小覷。



高溫直逼32度！為何兒童體溫飆升速度高出成人3到5倍？

在氣溫動輒逼近32度的炎熱氣候下，過去曾發生的一起憾事，格外具有警世意味。高雄曾有一名5歲的林姓男童與家人前往澎湖觀光旅遊。在旅途中，男童突然出現嘔吐不止的狀況，隨後陷入昏迷，經緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治。醫療團隊評估，引發這起悲劇的主因疑似為天氣過熱所引發的嚴重熱中暑。

許多家長經常以自身的體感溫度來衡量孩子的狀況，認為自己覺得還好，孩子應該也能承受。醫師在受訪時表示孩童的生理構造與成人有著顯著差異，兒童的汗腺功能發育尚未完全，導致排汗量以及排汗速度都遠遠不及成年人。在缺乏有效散熱機制的狀況下，孩子體溫上升的速度非常驚人，大約是成人的3到5倍之多。這也是為什麼在同樣的氣溫環境下，孩子往往會比大人更快出現熱傷害的症狀。

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孩子出遊沒精神只是玩累了？當心這些「熱傷害前兆」正在發出警訊！

醫師進一步說明，孩童在面臨身體不適時，往往缺乏準確表達的能力。他們可能感覺頭暈、悶熱，卻不知道這就是中暑的徵兆，因此很少會主動向父母反應。這種溝通上的落差，經常導致家長錯失第一時間的察覺，往往拖到孩子出現嚴重嘔吐或昏迷時才發現事態嚴重。

要在遺憾發生前及時踩剎車，家長必須學會辨識熱傷害的早期徵兆。醫師提醒，父母在天氣溫暖炎熱時帶孩子出遊，出門前務必備妥充足的飲用水，並且隨身攜帶至少兩條乾淨的毛巾。在遊玩過程中，如果發現原本活潑的孩子突然變得懶洋洋、毫無精神，甚至到了用餐時間也吃不下飯，請千萬不要單純以為孩子只是玩累了。

這個時候，家長應該主動觸摸孩子的皮膚。如果感覺皮膚又乾又熱，且孩子長時間沒有想要上廁所排尿的跡象，這極有可能就是熱傷害正在發生的明確徵兆。一旦察覺這些跡象，家長的優先任務就是立刻停止一切戶外活動，並馬上為孩子進行降溫處理。

錯過黃金救援宛如「溫水煮青蛙」！肛溫超過41.5度有多致命？

面對突如其來的昏迷或中暑狀況，一般民眾的直覺反應通常是立刻撥打999叫救護車。然而，醫師指出，很多民眾與部分基層救護團隊，在面對嚴重中暑患者時，缺乏了「緊急降溫」的關鍵觀念。如果在等待救護車抵達的空窗期，沒有把握時間為患者進行物理降溫，只是認為一定要到了醫院才能治療，患者高居不下的體溫就會像「溫水煮青蛙」一樣，持續破壞身體器官。

為了強調降溫的急迫性，醫師也引述《國際運動醫學雜誌》的研究數據。研究顯示，當中暑患者的肛溫達到攝氏41.5度時，只要高溫狀態持續60分鐘，就可能導致患者死亡。如果體溫攀升至42.5度，致命時間將縮短到30分鐘；若達到43.5度，患者只要短短的20分鐘就可能面臨生命危險。這些數據凸顯出，燒得越久、死亡風險越高的殘酷現實。

救護車抵達前該怎麼辦？醫師傳授必學自救保命術！

既然時間如此緊迫，家長究竟該如何自救？醫師強調，如果孩子已經嚴重到中暑昏迷，父母在撥打求救電話之後，第一時間務必立刻將孩子移動到陰涼、通風的處所。接著，盡可能將冷水灑在孩子身上，或者讓孩子泡在冷水中。若手邊有預先準備好的毛巾，可以迅速沾濕後大面積敷在孩子的皮膚上協助降溫。當毛巾吸收體熱變溫熱後，要立刻換上另一條涼毛巾，反覆操作，持續替孩子降溫到順利抵達醫院為止。

為了防範未然，趁著氣溫全面飆高前，台灣朱柏齡醫師呼籲，夏日出遊應讓孩子戴上寬邊帽子以阻擋陽光，穿著淡色系且寬鬆的衣物，並且設定鬧鐘定時提醒孩子補充水分。同時，醫師也向醫療體系發出提醒，建議救護車，尤其是支援路跑或戶外活動的救護車輛，車上都應配備降溫設備，例如以保溫箱準備冰塊與冰毛巾，確保接獲病患第一時間能快速降溫，大幅降低熱傷害威脅。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：中暑別只會等救護車！醫師警告：20分鐘就可能死亡 「這動作」才是保命關鍵】