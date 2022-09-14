幼兒中暑的預防3招+5個急救步驟　酒精降溫反令毛孔收縮有礙散熱

最近連幾天氣溫都飄破30度，這種連大人都很容易中暑的天氣，更何況是孩子！



尤其嬰幼童的體溫較高，體溫調節系統又還沒發育完全，非常容易熱衰竭、中暑，所以這次妞編輯幫大家整理了「對抗中暑的預防3招+急救5步驟」，超級重要！大家一定要收藏筆記起來啊！

對抗中暑的預防3招+急救5步驟，大人小孩都適用！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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怎麼預防中暑？

1. 保持涼爽

盡量讓自己處在涼爽的狀態，可穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服。若處在室內，窗戶加裝遮光簾，關掉非必要的燈和電器設備，保持環境通風，有必要時開電扇、冷氣，並且千萬不要將孩子單獨留著車子內！若需外出，避免在上午10點至下午2點出去，出門前30分鐘擦防曬乳，盡量走在陰涼處，並配備陽傘、遮陽帽及太陽眼鏡。

2. 補充水分

不管做什麼活動都必須定時補充水分，切勿等口渴了才喝水！成人每天至少喝2000ml的白開水，戶外活動時更應每小時補充2到4杯，而為了減少體液流失，不要喝含有酒精或含糖的飲料，腸胃敏感者也要避免喝太冰的飲料或水。另外，因蔬果富含水分，所以可以適量攝取哦！

3. 提高警覺

注意天氣預報，氣溫過高避免安排長時間戶外活動，且定時檢查居家或工作場所的空調設備是否正常運轉、空間是否通風，並加裝溫度計隨時監測室內溫度。除此之外，應認識中暑的症狀，互相關心提醒要適當的休息與補充水分，預防勝於治療。

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如何判斷是否中暑

一開始身體會感覺很熱，皮膚開始出現乾燥、發紅的情形，而後體溫升高、心跳加快、呼吸加快，更嚴重者會出現無法流汗、頭暈頭痛、噁心嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，嬰幼兒則可能觀察到活動力變差、食慾降低、小便減少，或是沒理由的哭鬧不斷、心情煩躁等情形。

中暑急救5步驟

1. 蔭涼

觀察到患者出現上述中暑症狀，應馬上將患者帶到蔭涼通風處，樹下、騎樓底、店家內等，並保持環境通風，不要圍著患者讓空氣不流通。

2. 脫衣

鬆脫患者的衣物且讓患者躺平休息，若患者出現抽筋症狀可以適度地幫助患者肌肉伸展。

3. 散熱

如果環境允許，讓患者直接浸泡在冷水中是最快且最有效的降溫方法，若不行，可以改將冷水潑在患者身上再用風扇吹，加強蒸發散熱，並可以用冰袋放在手臂、腋窩、頸部、膝蓋等血流豐富處。如果患者已失去意識或出現劇烈痙攣，應執行「CPR」（檢查意識、求救、壓胸、暢通呼吸道、檢查呼吸、電擊）並持續降溫。（劇烈痙攣時不需制止，保護患者安全即可，痙攣結束後視情況進行心肺復甦術或讓患者側臥、頭向後仰等待甦醒）

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4. 喝水

如果患者的意識清醒，可以喝電解質飲料（運動飲料）或是含少許鹽分的冷開水，若患者已經昏迷則不須強行餵水以免發生危險。

5. 送醫

在以上4個步驟中若感覺到任何不對勁，或是已超出一般人可以處理範圍就要馬上打999求救送醫，並在等待救護車的同時持續幫患者降溫！

不要使用酒精、退燒藥

有些人覺得很熱的時候在身上擦酒精會涼涼的，因此誤以為酒精有散熱的效果，但酒精屬於揮發性高的液體，那個涼感是暫時，在覺得涼的同時毛細孔會收縮起來，反而有礙於身體散熱。而中暑的身體發燙跟感冒發燒的發燙是完全不同的生理機制，退燒藥只對感冒發燒的症狀有用，給中暑患者服用退燒藥是沒有任何幫助的哦！

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