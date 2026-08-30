飲管包裝易致孩子窒息　醫生：比堅果更危險　附6種兒童禁忌食物

父母平時需特別留意孩子周遭的物品，有些看似不起眼的小東西，其實可能暗藏致命危機。一名兒科醫師分享案例指出，一名1歲幼童曾因不慎吸入「吸管的塑膠包裝套」而導致窒息，引發不少家長討論。



該名兒科醫師在Threads分享一段令他印象深刻的臨床經驗。他提到，剛成為住院醫師時，老師曾提醒他，兒科有個基本常識：「不要讓幼童吃堅果」。因為堅果質地容易造成幼童噎住、窒息。不過，老師坦言，行醫多年來，比起堅果，其實更害怕的是「吸管的塑膠包裝套」。

一名1歲幼童曾因不慎吸入「吸管的塑膠包裝套」而導致窒息，引發不少家長討論。（Threads@兒科醫 Sit Down Please）

兒科醫師指出，這類塑膠包裝套一旦被幼童吸入，由於材質柔軟又薄，容易緊貼呼吸道，不像堅果通常只會堵住單側氣管，它甚至可能同時阻塞兩側呼吸道，導致孩子完全無法呼吸，而老師曾遇過的那名1歲病童，當時便是因此命危。

兒科醫師也提醒家長，若看到這類物品出現在幼童周遭，務必要立即收起來，「不要讓它在小朋友桌上多停留一秒鐘」，一個小動作，或許就能避免無法挽回的遺憾。

此外，也有不少網友分享類似經驗，指出氣球對幼童同樣具有高度危險性，「氣球也是，尤其是那種長的氣球，吹氣球時一個不小心，真的就直接卡住，吐都吐不出來」。也有人提到，曾聽過孩子在吹小氣球時不慎吸入，即使現場親友多為醫師，最後仍無力回天，認為這類案例同樣值得大眾警惕。

根據「BabyHome寶貝家庭親子網」整理，以下為兒童常見的6種NG食物：

1. 蜂蜜

可能含有肉毒桿菌，增加感染風險。

2. 果汁

榨汁後多半只剩高糖分，容易造成肥胖，建議改吃果泥或直接食用水果。

3. 巧克力

除了糖分高，也含有較多人工添加物，可能導致肥胖、亢奮及影響睡眠。

4. 生食（如生菜、生魚片等）

容易引發腸胃道感染。

5. 咖啡

美國兒科醫學會建議避免孩童攝取，以免影響睡眠與情緒發展。

6. 酒精料理（如燒酒雞、薑母鴨等）

酒精可能影響孩童腦部、肝臟、骨骼及荷爾蒙發育，甚至與情緒問題有關。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】