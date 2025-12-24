孩子駁嘴說謊竟然是好事？心理學家指值得恭喜！是大腦升級訊號

還記得那個只會咿咿呀呀、牙牙學語的小天使嗎？怎麼一轉眼就成了伶牙俐齒的「小惡魔」，讓爸媽的理智線天天瀕臨斷裂，恨不得原地爆炸。



「孩子開始出現頂嘴、擺爛、幹話、說謊、嘲諷了嗎？如果有，我先恭喜你！」台灣陳品皓臨床心理師於fb粉絲團表示，上述看似全然負面的行為每日輪番轟炸，其實也是孩子的腦力、認知力、語言能力等正在成長的表現，家長可「這樣做」轉變心態，用不同的眼光面對這些「崩潰時刻」。

孩子頂嘴先別氣 記憶力、邏輯推演力都在大躍進

陳品皓心理師表示，頂嘴其實需要具備良好的時間、空間組織能力、記憶力和邏輯推演力，孩子才有辦法從大人不一致的言行中，找到可以反駁的突破口。這是訓練孩子表達自我的好時機，他也建議家長把孩子的頂嘴視為鍛鍊大腦認知功能的機會，家長自己會好過很多，孩子也能從中獲益。

我知道你心臟快沒力，手又很想往孩子頭顱使力，但先緩緩別心急。 陳品皓

說出高品質的謊大腦也在「全面升級」 教育聚焦1重點

「高品質的謊言，是高端大腦力的展現。」陳品皓心理師解釋，要說出一個好的謊，孩子必須學會換位思考，預設父母的預設，包括理解對方的意圖、立場及情緒，同時還需要懂得如何統整零碎的資訊、產出完整的謊言，更要控制好自己的表情與情緒，不露出破綻，這是大腦執行功能的極致表現。他也建議，理解說謊是一種人性本能後，家長就可把教育的重點轉移到「鼓勵孩子坦承」。

孩子講話動不動就酸？要掌握「3能力」才能做到！

陳品皓心理師表示，「高級酸」的嘲諷或挖苦是強認知力的展現，需具備成熟的語言能力和高度語言使用的智力才能做到。這背後需要3項關鍵能力：對環境的敏銳觀察力、對語境中脈絡的理解，以及一定程度的社交互動經驗，才能準確判讀並使用諷刺技巧。「挖苦是一種高端能力，雖然氣歸氣，但手別急著揮下去，不看場合該教育的還是要教育。」

越來越愛講「幹話」？也是練習語言能力的形式之一！

陳品皓心理師形容，孩子說的幹話，其中的浮誇、矛盾就像青春期一樣。而語言是一種力量，善用這種力量需要練習，包括練習形式、內容，也練習可能帶來的後果。「幹話就是其中一種練習的方式，既娛人也自娛。」此外，語言其實也是一種攻擊手段，幹話是相對安全的形式，既可隱藏自己的意圖，又可以透過干擾對話的節奏來操控場面。他也表示，幹話儘管讓人感到無語，但爸媽也可以「以其之道、還之其身」，適度用幹話回應。

孩子學會擺爛不要慌 是重新出發前的心理調適

陳品皓心理師認為，當孩子開始擺爛時，是「起步前的低蹲姿態」。他解釋，所謂擺爛就是放棄掙扎、不再試圖控制一切的心理狀態，可能代表孩子正在嘗試接受不理想的結果，是一種面對事情失控時不擔憂的心理醞釀，用擺爛來迴避失敗帶來的否定，可降低大崩潰的風險。

擺爛其實是對控制的暫時放手、壓力的調節釋放，以及再次面對的心理預備。 陳品皓

他提醒，擺爛儘管讓爸媽生氣，卻同時也讓遇到挫折的孩子逐漸恢復生氣，要孩子改變，自己得先看見。

孩子老拖延、把家裏搞得亂糟糟？心理師：他還在學習理解責任感

當孩子出現對立、拖延、髒亂等生活中令人不順眼的行為，陳品皓心理師表示，這源自孩子對個人責任的不理解，而現實的教育效果往往最直接，這些行為也有朝一日會有終點。「當然，有時不使霹靂手段，菩薩心腸也難彰顯。無論如何，好好照顧自己，雨過終究天晴」。

最後，陳品皓心理師也以「歲月短暫，挑戰如常，適時安頓，我心舒爽」鼓勵家長們。孩子成長路上必定伴隨著種種考驗，家長們不妨換個角度思考，以更平靜的心態，陪著孩子一同學習與成長。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】