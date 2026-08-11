冷氣機｜窗口式比分體式更好？內行人揭4大優勢：平價方便又耐用

夏天天氣悶熱，冷氣成為家中不可或缺產品，不過，究竟冷氣是窗型好還是分離式更有優勢呢？



對此，一名網友在PTT上發文表示，自己近期打算換冷氣，猶豫了一陣子，決定把原本的窗型冷氣換成分離式冷氣，好奇「現在窗型冷氣的優勢在哪裡？」貼文曝光後，吸引不少網友留言回應，並點出窗型冷氣的4大優點。

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窗型冷氣為何還沒被市場淘汰？內行人揭4大優勢

一名網友在PTT上發文分享，自己最近打算要買新的冷氣，由於原本就是使用窗型冷氣，考慮在冷氣窗裝個安裝架，繼續使用窗型冷氣就好，不過，評估一段時間後，決定改裝分離式冷氣，因為功能多、噪音也比較少。不過，他仍好奇「現在變頻分離式冷氣相當普及，窗型冷氣的優勢到底在哪裡？」

貼文一出，引發不少網友熱烈回應，並點出窗型冷氣4大優勢：便宜、耐用、安裝方便及不占空間

「便宜、耐操、省空間」

「易安裝、不易壞，蠻好的啊」

「房東愛用」

「便宜不會壞，你是房東會裝這個」

「好安裝，出租可以帶著走」

「分離式搬家要額外開銷」

「便宜，安裝方便，搬家可帶走，適合租屋族自備」

「不用拉銅管，有些大樓裝室外機位置離很遠，成本節省很多」

「室外機沒有大樓那種獨立空間就會很礙事」



此外，也有房東留言回應：

「我是小房東，一開始做定頻窗型，快十年有陸續更換變頻窗型，其中也有兩間是分離式，分離式大概5～6年就不行了，需要換一台，窗型大概10年。看使用率、變頻窗型比定頻可以省一點電，噸數也有差」

「反正電費房客出，那一點電費價差對房東沒差」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：變頻分離式冷氣普及，為何窗型還沒被淘汰？內行人揭4大優勢，1種人最愛用】