手足口病高峰期來臨！幼稚園及小學爆發個案急升必知6大預防方法

手足口病｜每年十月至十二月手足口病的高峰期，孩子上學會與同學密切接觸，或增加受感染的風險。衞生署衞生防護中心早前表示，近日本地的手足口病活躍程度上升，呼籲市民要注意個人及環境衞生，並應注意6大重點預防感染。



衞生署衞生防護中心早前的監測數據顯示，院舍、學校的手足口病爆發個案由八月底一周兩宗，共涉及六人，增至9月中的每周七宗，分別涉及34人和17人。9月14日起4天內已錄得14宗爆發個案，涉及32人，當中超過百分之九十的爆發個案在幼兒中心、幼稚園和小學發生。

中心的幼兒中心／幼稚園傳染病及私家醫生診所定點監測數據亦顯示，手足口病的活躍程度在過去數周顯著上升。

手足口病高峰期

中心總監徐樂堅醫生解釋，手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒（如柯薩奇病毒和腸病毒71型）引起。香港全年均會出現手足口病，高峰期一般為五月至七月及十月至十二月。

幼童在學校和院舍內有較多密切接觸，令疾病更易傳播並較大機會出現爆發個案。鑑於手足口病活躍程度有所上升，家長應密切留意年幼子女的健康情況。

（Freepik）

手足口病病徵

大部分手足口病患者的病徵都輕微，病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛。發燒後一至兩天口腔可能會出現疼痛的瘡，然後形成潰瘍，病人一般在七至10日內可自行痊癒。

徐樂堅醫生強調，酒精未能有效殺死一些引起手足口病的病毒，例如腸病毒71型，所以酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

預防手足口病6大重點

要預防感染手足口病，應採取以下措施：

1.保持空氣流通，保持雙手清潔，並用正確方法洗手。飯前、如廁後、打噴嚏後，以及處理尿片或其他被糞便沾污的物品後，都應立即洗手。

2.打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物。

3.經常清潔和消毒常接觸的物品表面，如傢俬、玩具和共用物件。使用1比99稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與99份清水混和）消毒，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。

4.用吸水力強的即棄抹巾清理可見的污物，如呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物，然後用1比49稀釋家用漂白水（即把1份含5.25%次氯酸鈉的漂白水與49份清水混和）消毒被污染的地方及鄰近各處，待15至30分鐘後，用水清洗並抹乾。

5.減少到人多擠迫的地方。

6.病童應留在家中，直至發燒及紅疹消退，以及所有水疱結痂後才回校上課；及家長應與學校保持密切聯繫，讓校方知悉病童的最新情況。