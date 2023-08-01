把握暑假增高黃金期 一文看清小朋友增高湯水 生長時間 增高食物

增高方法何其多，不只單靠增高湯水，更要配合小朋友長高黃金期、生長時間及幫助增高食物。多管齊下，小朋友增高就不是難事！內文將會解構小朋友增高黃金期、睡眠黃金時間、幫助增高按摩穴位、5款增高食物、2款增高湯水。



生活習慣與兒童身高息息相關

兒童生長激素分泌最多的兩個時段，分別是晚上9點至凌晨1點，以及早上的5點至7點。首先，晚上9點至第二日的凌晨1點，生長激素的分泌量達到最高，是日間的5至7倍。另外，早上的5點至7點的3個小時，也是另一個生長激素的小高峰。如果要長高，就要好好掌握這個兩個睡眠時間段。

充足睡眠有助兒童長高

據美國國家睡眠基金會公布的睡眠時長標準，0至3個月的新生兒應該睡14至17個小時；4至11個月的嬰兒應該睡12至15個小時；1至2歲的幼童應睡11至14個小時；3至5歲的學齡前兒童應該睡10至13個小時；6至13歲的學齡兒童應該睡9至11個小時。

從食物汲取適量營養促進長高

小朋友從食物中汲取足夠的蛋白質、維他命、礦物質均能促進骨骼肌肉發展。

蛋白質

蘊含大量蛋白質的食物，包括黃豆、魚肉、雞肉、雞蛋、牛奶等，可以讓孩子有效增高。

鈣

蘊含豐富鈣質的食物，例如牛奶、豆腐、芝麻等就足夠。一般小朋友無需要額外補充鈣劑，如果身體積存過多鈣，反而容易出現便秘、結石等不良現象。高鈣蔬菜（每碗約100至200毫克鈣），包括芥蘭、菜心、秋葵、毛豆、小白菜、西蘭花及波菜。

維他命

維他命C是讓骨骼生長的必要元素，食物包括奇異果、大棗、山楂、柿、椒中就含維他命C。而維他命D則能預防兒童佝僂病，促進鈣質吸收，可以讓小朋友多吃蛋和動物內臟，同時要多到戶外曬太陽至少5至15分鐘。

鋅

若小朋友缺乏鋅，生長發育會明顯落後，同時令免疫力下降，影響生身體發育。缺乏鋅的情況下，兒童胃口變差，嚴重更會引起營養不良。多吃瘦肉、動物肝、花生等也有幫助。

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了解兒童成長曲線圖 估算兒童身高算式

初生嬰兒剛出世時身高約為50cm，0-6個月時每月平均增高2.5cm，其後6個月-1歲每月平均增長1.5cm，1歲時小朋友身高應達75cam，2歲時達到85cm。

身高預算方程式：

男生：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 + 6.5cm

女生：（父高度cm ＋母高度cm）÷ 2 - 6.5cm

按圖即睇男／女童生長曲線圖：