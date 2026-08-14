TikTok掀Baby butter熱潮睡前餵BB吃牛油助眠　或致鯁喉腸胃不適

TikTok挑戰｜對不少新手父母來說，最難就是哄嬰兒睡覺，嬰兒睡不好父母也沒有休息的時間。最近TikTok掀起一股育兒潮流，部分父母會在嬰兒睡前，餵他們吃一口牛油，聲稱這有助寶寶睡足一整夜。不過，這個做法並沒有科學根據，還有鯁喉及腸胃不適的風險。



TikTok瘋傳睡前餵BB吃牛油助眠

TikTok近日掀起「Baby butter」熱潮，部分父母會在把嬰兒放上床睡覺前，先餵他們吃一口牛油，認為這樣可以令寶寶一覺睡到天亮。許多家長亦上載餵寶寶吃牛油的影片，吸引不少網民留言詢問原因，部分人會在留言聲稱牛油有助寶寶入睡。

但是，這個做法沒有任何科學根據，有家長表示餵牛油後，寶寶晚上醒來的次數減少了；亦有人指沒有任何效果，自己仍要整晚照顧寶寶。

餵牛油可致鯁喉及腸胃不適

牛油是一種高脂肪、高熱量的食物。如果嬰兒晚上是因為肚餓而醒來，吃牛油後可能會暫時增加飽足感。不過，嬰兒半夜醒來的原因很多，也可能與身體不適、環境太熱或太冷等因素有關。

有家長以為睡前餵嬰兒吃高脂肪食物，就能令他們睡得更久，但其實嬰兒的睡眠時間和質素，是受發育階段和睡眠習慣所影響，不是增加熱量攝取便能改善。家長不應把成人的飲食觀念直接套用在嬰兒身上。

此外，直接餵嬰兒吃牛油亦有一定的風險，特別是未開始加固的嬰兒有可能會被噎到。而且，牛油亦可能會對嬰兒仍在發育的消化系統造成刺激，令他們腸胃不適或腹瀉。

直接餵嬰兒吃牛油亦有一定的風險，特別是未開始加固的嬰兒有可能會被噎到，牛油亦可能會對嬰兒仍在發育的消化系統造成刺激，令他們腸胃不適或腹瀉。（Freepik）

3招幫BB建立規律睡眠

如果家長想訓練嬰兒建立規律睡眠，可在嬰兒3個月大後嘗試以下方法，逐步建立固定的作息和睡前習慣：

1. 增加嬰兒日間清醒的時間，讓嬰兒能慢慢分辨日夜，避免在日間睡得太多。

2. 快到睡覺時間時，先將房燈調暗，趁嬰兒還清醒便放到嬰兒床，再輕拍安撫。久而久之，嬰兒會逐漸習慣在床上自行入睡，即使半夜醒來也會較容易再入睡。

3. 嬰兒約6個月大時，就可以開始建立固定的睡前程序，例如每日在相約的時間洗澡、飲奶、刷牙、講故事，再關燈睡覺。家長應儘量保持一致的流程，亦可以使用安撫玩具或被，幫嬰兒慢慢進入睡眠狀態。