拆解孩子分離焦慮　專家教6招應對黏人行為　建立安全感與獨立性

寶寶特別黏人，多半與天生氣質、依附關係及安全感有關，不代表父母教養失敗，也不是「寵壞了」。家長可透過穩定陪伴、循序漸進練習分離、建立規律作息、鼓勵獨立遊戲及善用家人支援，協助孩子慢慢建立自信與獨立。同時，也別忽略照顧自己的身心健康，才能陪伴孩子一起成長。



不少家長都有過這樣的經驗：孩子一天到晚喊著「抱抱」，只要媽媽離開視線就開始哭鬧；上廁所要跟著、煮飯要抱著，就連睡覺也只能躺在媽媽身邊。許多父母因此懷疑，是不是自己太寵孩子，才讓孩子變得如此依賴？

事實上，嬰幼兒「特別黏人」並不是正式的醫學診斷，而是許多家長對孩子高度依附行為的形容。兒童發展專家指出，大多數情況下，黏人的孩子並非被寵壞，而是正透過最信任的人建立安全感。了解孩子黏人的原因，比急著糾正行為更重要。

專家教6招應對黏人行為（按圖瀏覽👇👇👇）

專家教6招應對黏人行為（AI生成圖片；01製圖）

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黏人不是壞習慣，而是依附關係的表現

嬰幼兒出生後，主要照顧者就是他們探索世界的重要依靠。尤其6個月至3歲，是依附關係快速發展的階段，孩子會透過擁抱、依靠、尋找照顧者來確認自己是否安全。

每個孩子的天生氣質不同，有些孩子本來就比較敏感、容易受到外界刺激，也需要更多安撫與陪伴。他們遇到陌生環境、疲累、生病、長牙，甚至只是情緒起伏時，都可能比其他孩子更需要父母的陪伴。

因此，孩子特別黏媽媽、只願意給媽媽抱，並不代表父母教養失敗，而是代表目前的安全基地主要建立在這位照顧者身上。

此外，如果家中近期出現重大變化，例如開始上托嬰中心、進幼兒園、搬家、迎接新生兒，甚至父母工作型態改變，也可能讓原本獨立的孩子突然變得特別黏人，這通常屬於暫時性的反應。

哪些表現代表孩子真的很黏人？

每個孩子都會撒嬌，但如果出現以下情況，就可能屬於高依附型孩子：

1. 一放下就哭，幾乎整天都想被抱。

2. 父母離開房間就開始焦慮或哭鬧。

3. 睡覺一定要抱著、摸著或靠著主要照顧者。

4. 不願意接受其他家人照顧。

5. 無法自己玩玩具，必須有人陪伴。

6. 像「小跟班」一樣走到哪跟到哪，包括上廁所也要一起。

7. 到托嬰中心、幼兒園分離時特別困難。



這些表現本身並不代表孩子有心理問題，而是依附需求較高。如果孩子整體發展正常、能與人互動、情緒穩定，多半會隨著年齡逐漸改善。

面對黏人寶寶，家長可以怎麼做？

與其急著訓練孩子獨立，不如先建立足夠的安全感，再慢慢增加分離的練習。專家建議，可以從以下幾個方向開始。

1. 不急著推開孩子

許多家長擔心一直抱孩子會「抱壞」，其實對年幼的孩子來說，被安撫並不會增加依賴，反而能累積安全感。

當孩子知道父母會回應自己的需求，反而更有信心探索外面的世界。真正能培養獨立的，不是刻意忽略，而是穩定且可預測的陪伴。

2. 練習短暫分離

不要突然消失，也不要一離開就是很長時間。可以先從幾分鐘開始，例如告訴孩子：「媽媽去倒垃圾，很快就回來。」回來後記得履行承諾，讓孩子慢慢建立「爸爸媽媽離開還會回來」的信任感。

分離時間可以逐步增加，而不是一次要求孩子接受長時間分開。

3. 建立固定生活作息

規律的吃飯、睡覺、遊戲與外出時間，能降低孩子對未知的焦慮。當每天都有相似的生活節奏，孩子比較容易預測接下來會發生什麼，也較能接受短暫的分離。

4. 鼓勵孩子自己玩

孩子未必一開始就能自己玩30分鐘，可以從5分鐘開始。家長先陪孩子一起玩，再慢慢退到旁邊，讓孩子自己繼續探索。積木、拼圖、塗鴉、感官遊戲、角色扮演等，都有助於培養專注力與獨立遊戲能力。

當孩子願意自己玩時，記得給予具體稱讚，例如：「你剛剛自己蓋了好多積木，很棒。」

5. 讓其他照顧者逐步參與

如果孩子只接受媽媽，可以先由媽媽陪著爸爸或其他家人一起互動，再逐漸退出。不要突然把孩子交給陌生照顧者，而是循序漸進建立新的信任關係，孩子通常比較容易接受。

6. 告別要簡短，不要偷偷離開

有些家長怕孩子哭，因此趁孩子沒注意時偷偷離開。但這樣反而容易讓孩子失去安全感，下次更害怕父母突然消失。建議離開前簡單告知，例如：「媽媽去上班，下午會來接你。」說完後自然離開，不必反覆安撫或拖延道別時間。

照顧黏人孩子，更別忘了照顧自己

長時間照顧高需求孩子，對父母而言是一項不小的挑戰。一天24小時幾乎沒有自己的時間，連洗澡、吃飯、喝一杯熱咖啡都可能變得困難。許多父母因此感到疲憊、挫折，甚至開始懷疑是不是自己做得不夠好。

事實上，照顧者的情緒健康，同樣影響孩子的發展。如果家中有伴侶、祖父母或其他可信任的照顧者，不妨適時尋求協助，讓自己有喘息的機會。即使只是每天留給自己15至30分鐘散步、運動、閱讀或安靜休息，都有助於恢復體力與情緒。

如果因為孩子過度黏人而長期感到焦慮、憂鬱、睡眠不足，或已影響家庭生活，也可以向兒科醫師、兒童心理師或親職諮詢單位尋求協助，不必獨自承受壓力。

什麼情況需要進一步評估？

大部分黏人的孩子都會隨著年齡逐漸建立獨立能力，但若孩子已超過學齡仍無法接受短暫分離，或分離時出現極度恐慌、影響上學與日常生活；同時伴隨語言發展落後、社交互動明顯困難、情緒反應異常激烈等情況，建議由兒科醫師或兒童發展專業團隊進一步評估，確認是否有其他發展或情緒需求。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶特別黏人是壞習慣嗎？6招陪孩子建立安全感與獨立性】