6個月嬰兒腳趾紅腫險截肢！兇手竟是頭髮　醫：有產後脫髮要留意

家有嬰幼兒要注意！台灣林口長庚醫院兒科急診吳昌騰醫師早前在fb粉絲團分享，一名6個月大的比利時女嬰因頭髮纏繞腳趾，差點導致肢體壞死。



吳醫師表示，「頭髮止血帶症候群」（Hair Tourniquet Syndrome）雖罕見，但若不及時處理可能造成組織壞死，甚至需要截肢，提醒照顧者要採取預防措施，定期檢查嬰幼兒的手指、腳趾和生殖器。

毛髮纏繞深入嬰兒肌腱 致血液供應受阻

吳昌騰醫師分享，根據《新英格蘭醫學期刊》2025年5月14日線上刊載的病例報告，這名女嬰因「腳趾發紅、腫脹3天」而被送到兒科急診室。兒科醫師進行身體檢查時發現，女嬰左邊第四腳趾腫脹且觸診壓痛，同時觀察到有幾根頭髮纏繞在女嬰腳趾周圍，而且腳趾遠端呈發紺色，顯示腳趾的血液供應已經受阻。

醫師根據其臨床表現，診斷為「頭髮止血帶症候群」。這種壓迫可能導致腳趾缺血，若不及時處理，可致肢體壞死。醫師嘗試機械性去除毛髮，但未能完全清除，最終透過手術徹底清除已嵌入至肌腱深度的毛髮；手術後21天，女嬰腳趾癒合良好。

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頭髮纏繞像止血帶 常發生在3部位

「頭髮止血帶症候群」被認為是一種外科急症，不常見、可預防，但需要立即診斷和治療，以避免嚴重的併發症發生。吳昌騰醫師指出，這種症候群最常影響手指、腳趾和生殖器。在新生兒和幼兒中，腳趾和生殖器是最常受影響的部位，其中腳趾受影響的年齡多在1.5歲以下，陰莖受影響的年齡則在4個月至6歲之間。

吳昌騰醫師表示，以頭髮纏繞為例，頭髮濕潤時會變得柔韌、可拉伸，但乾燥後會收縮，像止血帶一樣。這種收縮會阻礙淋巴和靜脈回流，導致水腫形成，並增加組織間壓力。隨著水腫的增加，束帶變得越來越緊，還會隱藏起來，讓診斷和識別更具挑戰。

醫列預防措施 有產後脫髮要留意

針對頭髮止血帶症候群的治療，吳昌騰醫師表示，主要是盡早鬆開和完全解除束帶，治療方法的選擇取決於束帶的深度、性質和可見度。他近期在兒科急診也曾遇到類似病例，同樣請外科醫師協助移除頭髮。

吳昌騰醫師也列出日常可採取的預防措施：

留意新生兒和幼兒周圍的頭髮、線和纖維。

確認嬰兒的手指、腳趾和生殖器是否有任何纏繞的跡象。

如果發現纏繞物，應立即解除。

有產後脫髮問題的母親應特別注意，並採取預防措施，例如將頭髮綁起來或剪短等。



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