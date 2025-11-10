初生嬰兒需怎樣照顧？新手爸媽「12個常見疑問」兒科醫生逐一解答

歷經了懷孕初期的一堆疑問，等寶寶出生成為新手爸媽，又有一堆問題等着！台灣專業兒科醫生陳映庄醫生一次為我們解答關於新生Baby的相關疑問。



好不容易等到寶貝出生，新手爸媽這時候才發現，孩子生出來才是一連串考驗的開始！從怎麼照顧、怎麼吃飯、怎麼保暖，甚至是睡覺頭怎麼擺，都讓爸媽措手不及啊！

歷經了懷孕初期的一堆疑問，等寶寶出生成為新手爸媽後，又有新生寶貝的問題發生，爸媽別擔心，以下關於新生兒的疑問，父母最常發問的12個疑問，專業兒科醫生陳映庄醫生一次幫你回答！

Q1：泡奶要用幾度的水？

A1：70度，可殺菌兼保留營養，記得放涼再餵！

Q2：新生兒可不可以喝開水？

A2：可以但沒必要，除非厭奶嚴重或有脫水跡象，否則會影響奶量和有水中毒的風險。

Q3：寶寶可以趴睡顧頭型？

A3：1歲以下不可以趴睡，容易會有窒息風險。

Q4：寶寶可以睡枕頭嗎？

A4：一歲前不建議也不需要，因為也有窒息風險！

Q5：寶寶脹氣可以做甚麼？

A5：用嬰兒油或乳液順時鐘按摩肚子，記得2歲內不要使用含有薄荷成分的脹氣膏喔！

Q6：甚麼時間點餵副食品最好？

A6：寶寶快要吃奶有點餓的時候，飢餓感會讓寶寶對副食品更有興趣，當寶寶不吃的時候，再給奶補滿這餐就可以了。

Q7：寶寶站起來會O型腿？

A7：是自己站起來的寶寶通常不會有O型腿，但坐學步車強迫站立，或過重是有可能的！

Q8：寶寶甚麼時候會長牙？

A8：6個月大有50%會長第一顆牙，最慢13個月大之前。

Q9：長牙會發燒拉肚子嗎？

A9：通常不會。若有通常是因為牙齒癢亂咬東西吃到病毒造成的拉肚子。

Q10：甚麼時候要開始刷牙？

A10：有第一顆牙的時後，就要開始刷囉！

Q11：男寶寶洗澡，鳥鳥要推開來洗嗎？

A11：不需要硬推開，輕輕後推有點緊繃的狀態清洗即可，硬推開會撕裂傷呢。

Q12：一歲以下寶寶建議補充的營養品？

A12：建議維生素D，而益生菌可考慮，但要考慮是否有腸胃或皮膚問題。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：新手爸媽最常問的新生兒照顧12個Q&A！兒科醫師親自為你一次解答】