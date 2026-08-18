2歲童浴缸溺水險喪命！醫警告：「倒立控水」看似救命實則送命

提起溺水，很多人的第一反應，往往是野外的湖泊、池塘或是游泳池的深水區。然而，有時溺水的風險反而就藏在家裏。



近日，浙江一名2歲寶寶在家中洗澡時突發溺水、險些喪命，所幸經救治最終轉危為安。

前段時間，2歲幼童花花（化名）在家中浴盆洗澡時，家人因臨時有事離開了幾分鐘，等返回浴室時，孩子的整個頭部已完全沒入水中。

被撈出水後，花花口唇發紫、怎麼叫都沒有反應。慌了神的爸爸立即採用「倒立控水」的錯誤方法「急救」了10多分鐘，孩子的口鼻流出了淡血性液體，卻依舊昏迷不醒。家長趕緊將孩子送往當地衛生院，之後又被緊急轉送至當地市人民醫院。

然而，送至醫院僅半小時後，花花出現了口唇及四肢抖動的症狀，氣道更是持續噴血，血氧不斷下降，情況極度危急，當地醫生緊急聯繫浙大兒院請求協助。

入院後，經過10多個日夜的治療與守護，花花終於保住了性命，成功撤離呼吸機。目前，孩子已轉至康復科，接受高壓氧等後續康復治療。

溺水後，倒立控水這一動作 看似救命，實則送命

在PICU收治的溺水患兒中，不少孩子在送醫前都被家長「倒立控水」。這種看似救命的「土辦法」，反而成為「送命操作」。

浙大兒院PICU副主任楊子浩主任醫師提醒，尤其是當孩子意識喪失，心跳呼吸全無時，應立即進行心肺復甦，千萬不能讓「控水」佔據了寶貴的救援時間。溺水者的核心問題是缺氧，通過心肺復甦逆轉缺氧才是溺水急救的關鍵！

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孩子落水被打撈上來後 家長應該如何正確施救？

楊子浩主任醫師表示，將孩子救上岸後，應讓他仰面平躺在地上，頭偏向一側，大聲呼叫他的名字，並輕輕拍打肩膀，同時看胸口有沒有起伏，摸頸部有沒有脈搏。

這裏分兩種情況：

1.如果有意識，有呼吸，就陪在身邊給他保暖，等急救車送到醫院再做檢查。

2.如果沒有反應，沒呼吸，沒心跳，千萬別做任何控水動作，直接開始心肺復甦。



如何心肺復甦？

第一步

胸外按壓兩乳頭連線中點，雙手掌根重疊、手指翹起、身體前傾，肩膀在手的正上方，用上半身力量垂直下壓。按壓深度大約是胸廓前後徑的三分之一，頻率每分鐘100到120次，按壓和放鬆的時間要一樣長。

第二步

開放氣道。一手抬下頜，一手壓額頭，讓頭後仰。檢查嘴裏有沒有泥沙或水草，有就迅速摳出來。

第三步

人工呼吸。用嘴完全包住孩子的嘴，捏住鼻子吹兩次氣。看到胸廓鼓起來，就說明這次人工吹氣有效。如果現場只有一個人，那就按30次吹兩口氣；如果有兩個人在場，按15次吹兩口氣，輪流按壓。儘量不要中斷，一直到孩子恢復自主呼吸和心跳，或者急救人員趕到為止。

另外，孩子溺水後，哪怕看起來沒事，神志清楚，也必須去醫院。因為部分患兒可能出現「繼發性溺水」（遲發性肺水腫、腦損傷等），需經醫生專業評估後方可放心。

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