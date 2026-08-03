遇溺｜夏日戲水藏致命危機！專家教防溺3招 帶幼童保持伸手可及
撰文：健康醫療網
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夏日高溫難耐，許多家長喜歡帶著孩童前往溪流或海邊戲水消暑，但看似平靜的水面往往暗藏致命溺水危機。
部分民眾誤以為只要具備游泳能力就能避免意外，卻忽略水底地形與氣候變化的潛在風險。台灣衛生福利部國民健康署傳授防溺三要訣：「一看、二挑、三要學」，親子從事親水活動務必牢記防溺要訣，透過事前環境評估與正確求援觀念，才能確保生命安全，避免夏日出遊演變成憾事。
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防溺三要訣 務必牢記避免憾事發生
1. 一看（環境天候）
從事水上活動前，首要任務是留意天氣預報與水域環境資訊。若遇颱風、大雨特報、強風或雷擊等惡劣天候，民眾切勿冒險前往水域。此外，應嚴格避免在水流湍急、深淺不明或環境具備危險性的非正規水域戲水，從源頭阻斷意外發生可能。
2. 二挑（合法水域）
戲水地點的選擇直接關係生命安全，民眾應優先挑選有專業救生人員值勤的合法水域。現場必須遵從救生員與管理單位指導，絕對不可進入設有「禁止戲水」、「水深危險」或「禁止進入」等警示標誌的區域活動。進行各項水上活動時，更應依規定確實穿戴救生衣及相關安全裝備。
3. 三要學（自救求援）
戲水期間需隨時留意自身與同行親友的身體狀況，防範因體力不支或抽筋引發事故。若遇他人溺水，依循以下求援原則：
1. 大聲呼救尋求協助，並立即撥打999報警求助。
2. 切勿貿然自行下水施救，避免造成救援者與溺水者雙重傷亡。
3. 善用周遭救生圈、救生繩、長竿等具浮力或延伸功能器材，採岸上救援爭取時間。
家長帶孩童出遊防範風險 保持一臂距離照護
降低溺水風險需落實日常安全防護觀念，台灣國民健康署呼籲，家長帶幼童於戶外戲水時應全程陪同，並保持在「一手臂可及」的救援距離內。民眾出遊前可事先查詢禁限水域資訊，作為行程規劃參考，確保每次親水活動都能安全無虞。
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