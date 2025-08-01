核桃當早餐有甚麼好？富含Omega3　有助整天提升腦部反應、記憶力

最新研究發現，早餐攝取50克核桃/合桃（混入麥片與乳酪中）可幫助提升反應速度，並在一天晚些時候改善記憶力，優於不含核桃但熱量相當的早餐。這項研究由英國雷丁大學、溫徾斯特大學及美國塔夫茨大學USDA人類營養研究中心共同進行，並發表於期刊《Food & Function》。



核桃富含omega-3脂肪酸、蛋白質、胜肽及類黃酮，這些營養素對腦部健康具有潛在益處。過去流行病學研究顯示，規律攝取堅果可提升記憶力、處理速度與認知靈活性。

例如，荷蘭Doetinchem研究發現，吃堅果較多的中年人擁有更佳的整體認知能力，而美國「護士健康研究」則顯示，每週食用五次以上堅果的女性，其認知功能比未攝取者更佳，並推測核桃可能是主要貢獻來源之一。

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可調節葡萄糖與脂肪酸水平，影響腦部功能

研究招募了32名18-30歲的年輕成人，讓他們在不同時間點分別食用含核桃與不含核桃的早餐，並在六小時內接受一系列認知測試，同時監測腦部活動及血液變化。結果顯示，食用核桃早餐者在整天的反應速度較快，而記憶力則在下午時段有所提升。此外，腦電圖記錄顯示，核桃可能幫助大腦更高效地處理困難的認知任務，血液分析則顯示其可調節葡萄糖與脂肪酸水平，兩者皆可能影響腦部功能。

雷丁大學教授克萊爾．威廉斯表示：「早餐加入一把核桃，能幫助年輕人在學習、工作或考試時發揮最佳表現。這樣簡單的飲食調整，竟能帶來可測量的認知提升，令人興奮。」

儘管這項研究證實了核桃的短期益處，研究人員強調，仍需進一步研究探討長期食用核桃對認知功能的影響，以及如何最佳化飲食來促進大腦健康。但無論如何，每天一把核桃，或許就是提升腦力的美味秘訣。

相關發現刊登在最新一期的《食物與營養》。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】