麵包當早餐小心孩子血糖飆升！4原則挑選麵包「年紀」也是考慮

麵包吐司是許多家庭常見的早餐，其實爸媽不知道的是，「麵包選錯會血糖飆」！對孩子來說，它是一個方便的選項，但最好還是搭配蔬菜、蛋白質、水果等其他食物，才能讓整體營養均衡不易發胖、血糖穩定。



不管對大人或小孩來說，麵包屬於精緻澱粉製成，適量即可，建議不要當成唯一的主食。對孩子來說，它是一個方便的選項，但最好還是搭配蔬菜、蛋白質、水果等其他食物，才能讓整體營養均衡不易發胖、血糖穩定。

常見麵包種類與地雷

1. 白吐司

是最常見也最容易接受的麵包，質地柔軟、口感細緻，很適合剛開始吃固體食物的孩子，特別是2歲以上的幼兒。不過，由於白吐司是用精製麵粉製成，缺乏膳食纖維與礦物質，建議搭配蛋白質一起，如水煮蛋和蔬果，讓整體營養更均衡。

2. 全麥吐司

保留了小麥的外層，含有較多纖維和維生素，是比較健康的選擇。不過對於3歲以下咀嚼能力還在發展中的孩子，全麥麵包可能太粗糙、難以吞嚥，可以先讓孩子試試，熟悉全買吐司的口感，隨著年紀增加再取代白土司。即便如此，相對於全麥土司，不論孩子或大人，白土司的口感接受度反而更高。

3. 法國法棍麵包

外皮硬內部有嚼勁，需要較強的咬合與吞嚥能力，對幼童來說容易噎到，也比較難消化，因此並不推薦給小孩食用，建議可以先斜切薄片或稍微烤過，再搭配營養蔬菜一起食用。

4. 甜麵包類

比如奶酥麵包、紅豆麵包、菠蘿麵包等，通常是孩子的最愛，因為加了較多糖、油脂或奶油，香甜好吃但熱量高，對孩子來說比較像是點心。偶爾吃切勿當正餐，同時爸媽也要注意成分標示中是否有人工香精、防腐劑等。

5. 貝果

口感紮實、咀嚼時間長、含蛋白質稍高、常見搭配蔬菜與肉製品夾心，比較適合3歲以上的小孩，但注意熱量較高。

6. 牛奶麵包或小餐包

質地柔軟且甜度適中，比較適合1歲半到2歲以上的小孩，但仍需留意糖分和脂肪的含量，選擇成分簡單、無多餘添加的品項會比較好。

7. 牛角包類（可頌類）

雖然外酥內軟香氣迷人，但因為加入奶油製作千層，又使用大量糖與油酥，脂肪與熱量高，不適合小孩經常食用，小孩應儘量避免。

如何健康挑選麵包

先看成分表

盡量選擇原料單純、不含人工香料、色素與防腐劑的產品。另外，糖、鹽、油的比例愈低愈好。若是自家烘焙，能夠更安心掌握原料與控制甜度，許多媽媽們也特別喜愛製作麵包給孩子，甚至可以一起親子共廚，由孩子揉捏麵團等等。

柔軟、濕潤為佳

對咀嚼力尚未發展成熟的小孩來說，建議柔軟、濕潤且不乾硬的麵包較為適合，可以避免外皮厚硬的款式，防止孩子噎到。同時麵包應切小塊，吃的時候搭配水或牛奶，可以幫助吞嚥。

一半白吐司一半全麥

全穀麵包相對對孩子或大人血糖的上升起伏較小，也較為健康，建議孩子可以吃「一半白吐司一半全麥」，等加強咀嚼訓練後可以嘗試循序漸進接受較好！

依據不同年紀

1歲到2歲的小孩可以開始嘗試柔軟的白吐司、牛奶麵包等，但應搭配水、牛奶或果蓉，並切小塊避免噎到。而2歲到4歲的孩子，食物選擇變廣，可搭配蛋、芝士、豆漿、乳酪等蛋白質來源，也可以加入蔬菜、水果蓉，讓麵包不要成為所有澱粉的來源。

5歲以上的孩子，咀嚼能力大致發展完成，可以逐漸接觸全麥麵包、貝果等較有咬勁的選項，但還是要注意不要空腹只吃麵包，以避免血糖迅速上升又下降。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：選錯早餐麵包，竟讓血糖飆高！應該如何挑選？怎麼吃才比較健康？】