6歲男童被誤診流感 病情惡化險終身癱瘓 母親上網查資料救回一命

父母往往最擔心小朋友生病，有時普通的頭痛、發燒，可能只是小感冒，但原來這些症狀背後可能隱藏更嚴重的問題。美國德州一位6歲男童Witten，被誤診為流感，怎料不足一日，病情就急轉直下，更被告知可能終身癱瘓，餘生都需要依靠呼吸機和胃喉。最終竟靠媽媽半夜上網搜尋資料，才及時救回一命。



6歲男童被診斷流感 一日內迅速惡化陷入昏迷

美國德州一名6歲男童Witten Daniel早前因頭暈、頭痛入院，被醫生診斷為流感。起初母親Casey Daniel以為情況不算嚴重，但想不到入院不足24小時，Witten的身體狀況迅速惡化，突然無法行走、說話，甚至無法自行呼吸，之後更失去意識、陷入昏迷。

醫生隨即為Witten插喉搶救，並進一步進行檢查找出原因。結果發現，原來他並非感染流感，而是腦幹內有一團血管滲漏，這情況非常罕見。Witten更出現了癲癇和中風的症狀，情況嚴重。

醫生警告，即使成功搶救，Witten以後可能會終身癱瘓，餘生都需要依靠呼吸機和胃喉維持生命。當時醫療團隊仍未能確定病因，只能維持他的生命，並持續觀察情況。

母親上網搜尋資料 找到相關研究並發電郵求助

Casey非常震驚和擔憂，兒子兩星期前還很健康，剛被評為少年棒球聯盟球隊的最有價值球員，怎料他的健康突然急轉直下。她見情況危急，半夜上網仔細搜尋，希望可以找到相關的資料。

最終她在Google找到一篇由德克薩斯大學健康休斯頓分校（UTHealth Houston）的神經外科醫生Dr. Jacques Morcos撰寫的文章，內容是研究與Witten一樣的疾病。

她立即發電郵向Dr. Morcos求助，他很快就回覆了Casey，表示Witten情況非常緊急，估計患有危及生命的「海綿狀血管畸形」（Cavernous Malformation），並要求Casey立即安排將Witten轉院到他們的醫院。

患海綿狀血管畸形 4小時手術後脫離危險

隨後，Witten被送往休士頓醫院，團隊經檢查後確認患上「海綿狀血管畸形」，必須立即進行手術。手術由Dr. Morcos和兒科神經外科醫生Manish Shah主刀，經過約四小時後，最終順利完成手術。

幾個小時後，Witten已經可以自行呼吸和說話。他在六星期後順利出院，回家慶祝7歲生日。

每500人中有1人潛藏危險異常血管組織

海綿狀血管瘤治療聯盟表示，平均大約每500人中，就有1人的腦部或脊椎內，潛藏至少一處這類危險的異常血管組織。當開始出現症狀時（通常發生在20至40歲之間），最常見症狀的是癲癇，其次是出血及其他神經系統問題，例如視力模糊、頭痛、肢體無力或說話困難。

大多數病例並沒有明確病因，不過約有兩成屬於遺傳性，這類患者往往在一生中會出現多處血管畸形。