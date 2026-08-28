日本媽媽用「防走失帶」牽幼童被酸像放狗　專家：舊觀念該淘汰

據日媒「FORZA STYLE」報導，一個33歲媽媽渡邊真美（化名），早前在盂蘭盆節帶著2歲兒子回鄉下，因兒子對所有事物都非常好奇，為了安全起見，她便為孩子繫上防走失牽繩（防走失帶）。



不料鄉下鄰居見狀一臉驚訝，甚至當街投以異樣眼光並酸言酸語諷刺：

用這種牽孩子，像牽狗一樣。爸媽想要輕鬆一點吧？這小孩好可憐！

更有長輩在一旁指指點點：

這是誰家的小孫子？丟不丟臉啊？爸媽怎麼那麼沒責任心？

面對反幼童牽繩派的指責，日本危機管理專家平塚俊樹指出，這種社會風氣反映出「古老傳統觀念必須徹底更新」。他指出2000年日本剛立法強制使用兒童安全座椅時，也曾遭批評「把小孩綁在椅子上很可憐」、「看起來很不舒服」。但現在已經是保障幼兒生命安全的必要用品。

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現代社會不像以前一樣單純，能全村共養孩子。在多為家長單獨育兒的環境下，防走失繩是防止幼童暴衝、引發意外極為理性且有效的防護工具。專家強調，以陳舊的刻板印象去批評能守護生命的現代育兒用品，是極不合理的心態。

日本網友也搬出客觀數據力挺防走失繩的必要性。據日本交通事故綜合分析中心2023年最新統計，因行人「無預警衝到馬路上」而發生交通事故的年齡層，大多數集中在小學年紀以下（6歲以下14件、7至12歲高達42件）。一旦發生意外，任何酸民都無法替家長負責，真美決定不管旁人怎麼說，還是幫兒子套上防走失背包，較為安心。

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