apm老婦掌摑女童前傳 女童母先摑男童外婆｜附小朋友爭執處理方法

觀塘apm大堂昨天下午（26日）發生爭執案，網上瘋傳一條影片，關於一名老婦推撞及掌摑女童且倒地的事件，隨即觸發成人混戰。事件前傳曝光，女童的34歲姓徐母親先掌摑男童的68歲姓梁外婆，梁婦隨即還手打徐婦，其間再推撞及掌摑女童。警方事後拘捕3人，包括男童的母親和外婆，以及遇襲女童的母親。事件中，4人受傷送院。



apm老婦掌摑女童前傳曝光

事件前傳中，一名男童及一名5歲女童，在apm大堂籃球玩樂設施玩耍時，二人因搶籃球而爭執。事件隨即引發雙方家長加入戰線，女童的34歲姓徐母親先掌摑男童的68歲姓梁外婆，梁婦隨即還手打徐婦，其間再推撞及掌摑女童，導致女童右臉紅腫。

apm掌摑女童事件回顧

消息指，一名68歲姓梁老婦與其吳姓34歲女兒，帶同外孫兒到觀塘APM上址玩耍。期間，外孫兒與一名5歲女童，疑因為爭玩遊戲設施而發生爭執。隨後，該名老婦涉嫌掌摑5歲女童，女童徐姓母親見狀上前理論，期間疑出手打傷男童的34歲母親，最終演變成3人打鬥。

警方於下午4時44分接獲吳姓女子報案，指自己被人襲擊。警員接報到場調查後，拘捕34歲吳姓女子、68歲梁姓老婦及34歲徐姓女子，3人均涉嫌在公眾地方打鬥；梁婦另涉嫌「普通襲擊」。

事件中，吳姓女子面部疼痛及手部受傷；梁婦面部及臀部疼痛；徐姓女子面部受傷；5歲女童則面部紅腫。4人均清醒，被送往基督教聯合醫院治理。據了解，徐姓女子為女童母親，兩人來自內地，持雙程證到港。案件現交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。

小朋友在外爭執 四招控制現場狀況

01親子主編Ms Carina指出，小朋友爭玩具本來就是常見的事情，令事件惡化或立即修正過來，則視乎大人如何處理。

（一）第一時間分開小朋友

不要只是詢問：「你做咩呀？」、「係咪佢搶你嘢先？」、「你點解唔還手？」，而是先將兩個小朋友分開並停止爭執，切忌火上加油。

（二）先觀察小朋友有否受傷

檢查小朋友有否傷勢，例如撞傷、跌倒或者其他不適。同時安撫小朋友：「媽媽喺度，冇事，我哋慢慢講。」，待小朋友情緒穩定後，再了解發生甚麼事及事發經過。

（三）其他大人切忌加入戰團

如果有其他同行者，例如爸爸、嫲嫲、公公、朋友等等，千萬不要加入戰團及上前理論，更加不要接觸對方的小朋友。無論事件誰錯誰對，成年人出手只會令事件惡化。原本可能只是小朋友爭玩具，最後演變成大人之間的肢體衝突，甚至牽涉警方。

（四）有需要可找第三方介入

若然現場情況失控，可找商場保安／職員到場，並保留現場資料。如有人受傷就先處理傷勢，而情況嚴重的話就要報警處理。第三方介入，比起兩邊家長對鬧更有效。

反思位：家長有否留意小朋友玩耍情況？

Ms Carina 指，當小朋友玩大型遊樂設施，或與其他陌生小朋友一齊玩耍時，家長至少要知道「佢而家喺邊？」、「同邊個玩緊？」、「有冇發生衝突？」。尤其是年紀較細的，他們未必有能力自己處理所有衝突。

而家長的角色不是「幫佢打贏場交」，而是身教如何處理衝突。今天只是爭籃球，未來可能是爭玩具、爭座位、爭朋友。當小朋友情緒來襲時會不高興、會跟人理論，但作為家長，教的是有衝突不代表以用拳頭解決。

Ms Carina｜親子育兒專家

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曾任不同親子平台編輯主任，現為「01親子」主編。逾10年親子範疇工作經驗。

曾主編幼稚園、小學及中學選校刊物，及多本育兒教養、兒童健康電子書。

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