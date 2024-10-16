過碳酸鈉｜陳年茶漬一浸即清！無毒兼可殺菌　使用時2點要注意

用久了的茶壺、水杯常出現頑固污漬，陳年茶垢更是難以清除，有網友分享妙招，只要用「過碳酸鈉」清潔，不僅能輕鬆去除污垢，還能去異味，讓網友紛紛直呼太神奇。



網民分享使用「過碳酸鈉」清潔家具前後：（按圖了解）



該網友表示，把過碳酸鈉和水加進茶壺裏泡過再沖洗，就能輕鬆洗掉大部分茶垢。（Thread / @migumigu_taiwan）

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有網友在Threads分享，家裏的茶壺每次使用後都有用水沖洗、晾乾，但時間一久仍會形成洗不掉的污垢，試過許多方法都清不掉，後來意外發現，將「過碳酸鈉」加水倒進茶壺一泡，「嚴重的茶垢咖啡垢，神奇的過碳酸鈉～泡完像新的一樣」！

這名網友還提到，同樣的方法也能用在保溫杯、積滿污垢的刀具，一泡、一沖，都能像新買的一樣清潔溜溜、閃閃發亮，不用再費力洗刷。

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貼文立刻引起網友熱議：

．「過碳酸鈉真的超好用！比起小蘇打跟檸檬酸，我更愛過碳酸鈉」

．「過碳酸鈉洗茶垢超狂，熱水泡著不用刷就亮晶晶」

．「謝謝分享，我還想說要買新的」

．「記得有漆的不能用，會一起乾乾淨淨，漆都掉光光」



過碳酸鈉（sodium percarbonate）又稱為「固體雙氧水」，是1種氧系漂白水，為化學合成物，遇水就會分解成碳酸鈉（Na2CO3）、過氧化氫（H₂O₂），且過碳酸鈉還有氧化的作用，比梳打粉多了殺菌功能。不過根據台灣衛福部說明，過碳酸鈉為強鹼，雖然分解後的物質都是自然物質，其氧化的化學作用所散發的氣體，可能會傷害人體，像是皮膚刺激、眼睛刺激或呼吸道刺激等，使用過碳酸鈉清潔時，建議在通風的空間戴手套進行，避免使用不當反而影響身體。

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