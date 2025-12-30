洗衫｜衣服油漬難洗掉　網推4種好物　洗潔精秒除但忌做錯這一步

衣服不小心沾到油漬還不知道怎麼辦嗎？網友推薦這4種隨手可得的清潔好物。近日有一名媽媽著急發文，表示自己小孩的衣服上沾到油漬，已經過水一次了但還是洗不掉，讓他十分苦惱發問，「有什麼好用的清潔法寶呢，可以推薦給我嗎」，底下也吸引許多熱心網友留言回覆，網友表示沾到衣服油漬絕對不能先過水，更推薦洗碗精（洗潔精）可以輕鬆去除油漬。



一名網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」中發文，表示自己孩子的衣服上滴到油漬，但已經過水洗過一次還是洗不起來，讓他十分煩惱，因此發文詢問是否有什麼清潔好物可以快速去除油漬。貼文曝光後，也吸引許多網友留言回覆，其中多人都表示如果衣服沾到油漬，最好先不要過水，「已經過水就沒什麼救了，一般都是先不要碰水直接用洗碗精搓」、「有油污先不要下水，先塗洗碗精。」

請按圖看四種去衣服油漬好物︰

另外綜合網友留言，也歸納出4種清潔好物，分別是洗碗精、爽身粉、卸妝油、過碳酸鈉等，不僅隨手可得，且溫和不傷手，「用卸妝油就可以了」、「我都用卸妝凝膠先抹一抹，放個二十分鐘，水沖後再丟洗衣機正常清洗」、「推薦過碳酸鈉，超萬用又便宜還不傷手」、「鋪上一層痱子粉，隔天再洗一次即可」。

而最多人推薦去除油漬的好物就是洗碗精，網友紛紛稱讚洗碗精去油效果好，

